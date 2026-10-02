باشگاه خبرنگاران جوان _رئیس دادگستری جیرفت از حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران قانونی بخش معدن خبر داد و گفت: برای بررسی فوری مشکلات معدن‌داران و رفع معارضین، کارگروه ویژه قضایی با حضور مسئولان مرتبط تشکیل می‌شود.

شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت با موضوع «رفع معارضین حوزه معدن و حمایت از تولید» به ریاست سلمان اعظمی، رئیس دادگستری جیرفت، و با حضور حسن صابر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، سجاد جشان‌پور، معاون قضایی دادگستری، مدیرکل صمت جنوب کرمان، معاون صمت و جمعی از معدن‌داران در دادگستری جیرفت برگزار شد.

در این نشست، مشکلات معدن‌داران از جمله مسائل مربوط به شرکت گهرزمین، معادن حوزه اسفندقه و دیگر معادن منطقه بررسی و بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن تأکید شد.

سلمان اعظمی، رئیس دادگستری جیرفت، با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، به‌ویژه در بخش معدن، از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه اشتغال پایدار و توسعه شهرستان را فراهم کند و نباید موانع و معارضات غیرقانونی موجب توقف چرخه تولید شود.

وی افزود: دادگستری جیرفت با جدیت از سرمایه‌گذاران قانونی حمایت می‌کند و در برابر افرادی که با ایجاد مانع و معارضه، فعالیت مشروع معادن را مختل کنند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

تشکیل کارگروه اورژانسی برای رفع مشکلات معدن‌داران

حسن صابر، دادستان عمومی و انقلاب جیرفت نیز با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: برای رفع فوری مشکلات معدن‌داران، کارگروه قضایی به ریاست دادستان و با حضور مسئولان مرتبط و دستگاه‌های متولی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: این کارگروه به‌صورت اورژانسی مشکلات شرکت گهرزمین، معادن حوزه اسفندقه و سایر معادن را بررسی و برای رفع معارضین و حمایت از تداوم تولید، راهکار‌های قانونی اتخاذ خواهد کرد.

دادستان جیرفت تصریح کرد: در کنار بررسی‌های قضایی، معاینه محلی و کارشناسی از محل معادن و برگزاری نشست با نمایندگان مردم منطقه نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ حقوق قانونی اهالی، فعالیت معادن و سرمایه‌گذاران نیز بدون ایجاد وقفه ادامه یابد.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد با همکاری اداره صمت و سایر دستگاه‌های متولی، مشکلات معدن‌داران به‌صورت میدانی و کارشناسی بررسی و راهکار‌های قانونی برای رفع معارضین، حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق تولید معدنی در شهرستان جیرفت دنبال شود.