باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: هشدار‌های مربوط به پدیده «الینو» از سوی سازمان هواشناسی کشور و مدیریت بحران کشور به استان‌ها ابلاغ شده و محور اصلی این هشدارها، افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با خطرات احتمالی است.

وی افزود: در استان قزوین نیز اقدامات لازم از جمله لایروبی رودخانه‌ها، بازدید‌های میدانی، برگزاری مانور‌های ساعت صفر و ابلاغ دستورالعمل‌های آمادگی به دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با تاکید بر اینکه آمادگی برای حوادث احتمالی ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع پدیده «الینو» ندارد، گفت: با توجه به اینکه وارد فصل پاییز شده‌ایم و استان قزوین سابقه وقوع سیلاب‌های متعدد را دارد، عقل سلیم حکم می‌کند همواره برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خطرات آمادگی داشته باشیم.

مهدیخانی ادامه داد: بر اساس رصد و بررسی‌های انجام شده، بیشتر دستگاه‌های استان آمادگی مناسبی دارند، اما در برخی نقاط مشکلاتی وجود داشت؛ به عنوان نمونه، رودخانه حاجی‌آباد وضعیت مناسبی نداشت که پس از پیگیری‌های انجام شده، تعدادی لودر و بولدوزر برای انجام عملیات در این محدوده مستقر شده‌اند.

وی با بیان اینکه شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله سیلاب مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران دستگاه‌ها یکی از معاونان خود را مسوول پیگیری اجرای این وظایف کنند تا اقدامات پیشگیرانه در هر مجموعه به شکل جدی دنبال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در عین حال از شهروندان خواست تحت تأثیر فضاسازی‌های نگران‌کننده قرار نگیرند و گفت: جای نگرانی جدی وجود ندارد و حتی از بارندگی استقبال می‌کنیم، چرا که استان قزوین امسال برای ششمین سال با خشکسالی مواجه بوده است.

مهدیخانی با اشاره به ضرورت توجه کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی اظهار کرد: امسال ۱۷ قلم از محصولات کشاورزی به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های معرفی‌شده نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات اقدام کنند تا در صورت بروز خسارت، از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

وی همچنین درباره بیمه حوادث ساختمان‌ها گفت: تمام ساختمان‌های مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها بدون استثنا تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه قرار دارند و بخش عمده منابع این بیمه نیز از سوی دولت تامین می‌شود.

مهدیخانی با اشاره به احتمال بروز خسارت در صورت وقوع سیلاب‌های شدید خاطرنشان کرد: طبیعی است که در صورت وقوع سیل، در برخی نقاط خسارت‌هایی داشته باشیم؛ زیرا ظرفیت برخی رودخانه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و حتی در صورت مناسب بودن ظرفیت رودخانه، ممکن است آب‌گذر‌ها و پل‌های پایین دست برای دوره‌های بازگشت ۵۰ یا ۱۰۰ ساله طراحی شده باشند.

وی افزود: در مردادماه سال ۱۴۰۰ نیز بارندگی شدیدی در طارم و الموت رخ داد که بر اساس بررسی‌های هواشناسی و شرکت آب منطقه‌ای، دوره بازگشت آن حدود ۵۰۰ ساله برآورد شده بود؛ در حالی که تعداد محدودی از پروژه‌های استان برای چنین دوره بازگشتی طراحی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان گفت: تمام ظرفیت‌های استان اعم از دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دهیاری‌ها برای مواجهه با حوادث احتمالی بسیج و آماده شده است و امیدواریم بارندگی‌ها به شکل ملایم و بدون ایجاد خسارت رخ دهد تا این نعمت الهی، بیش از آنکه موجب زحمت باشد، برای مردم استان موجب رحمت و برکت شود.