باشگاه خبرنگاران جوان - هدایت ساکی بخشدار الوار گرمسیری اندیمشک با بیان اینکه افزایش دبی سد بالارود برای مدیریت سیلاب ناشی از بارندگی‌های پیش بینی شده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: دبی خروجی سد دز براساس اعلام سازمان آب و برق خوزستان از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه یازدهم مهرماه جاری به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم اقدام‌های پیشگیرانه در مناطق پایین دست این سد، ادامه داد: خروج فوری دام و احشام و انتقال آنها به نقاط امن، فاصله گرفتن دامداران و عشایر از اطراف رودخانه و همچنین خروج و انتقال فوری ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از بستر و حریم رودخانه ضروری است.

بخشدار الوار گرمسیری اندیمشک با اشاره به اخطار فوری به کشاورزان و بهره‌برداران اراضی حاشیه رودخانه از همه شهروندان و گردشگران درخواست کرد تا ضمن پرهیز از توقف و یا راه اندازی کمپ در حاشیه رودخانه، از هرگونه ماهیگیری، صیادی و شنا در رودخانه اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: حضور افراد، دام، ماشین‌آلات و تجهیزات در بستر و حریم رودخانه با شروع افزایش دبی خروجی از ساعت ۱۱ صبح روز یازدهم مهرماه جاری، ممنوع و مخاطره‌آمیز است.

ساکی با توصیه جدی به دامداران، کشاورزان، عشایر و گردشگران برای رعایت نکات ایمنی و انجام اقدام‌های پیشگیرانه، گفت: پیش از شروع افزایش دبی، انجام اقدام‌های پیشگیرانه مورد تاکید است.