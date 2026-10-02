باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین قسمت برنامه «نبض دانشجو» با شعار «صدای آینده، صدای جوانی»، با حضور مدیر رادیو ایران، معاون آموزشی وزیر علوم و عضو هیئترئیسه مجلس از رادیو ایران پخش شد تا دغدغههای جامعه دانشگاهی در مسیر ساخت ایران قوی واکاوی شود.
سید مرتضی کاظمیدینان، مدیر رادیو ایران، در نخستین قسمت این برنامه با تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه کشور گفت: «دانشجو رکنِ ساخت ایرانی قوی و آباد است. «نبض دانشجو» تریبونی است برای بازتاب صدای رویدادهای بزرگ علمی و فضای امیدبخش دانشگاهها.»
در ادامه، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، با اشاره به رشد جمعیت دانشجویی کشور به ۳.۵ میلیون نفر، اولویت امروز را «کیفیسازی» دانست و افزود: «هوش مصنوعی ضرورتی گریزناپذیر است؛ دانشجو باید مجهز به تفکر نقادانه باشد تا ابزارها او را راهبری نکنند.» وی «تحصیل، تهذیب و ورزش» را سه ضلع موفقیت دانشجو برشمرد.
روحالله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز با استناد به کلام شهید بهشتی، دانشجو را «مؤذن جامعه» خواند و تصریح کرد: «پرچم، شناسنامه هویتی و تابلوی عزت ملت است.» وی به فعالان تشکلهای دانشجویی توصیه کرد که هیجان کار تشکیلاتی نباید منجر به غفلت از عدالت شود و سبک زندگی دانشجویی باید میان درس، زندگی و فعالیتهای اجتماعی توازن برقرار کند.
برنامه «نبض دانشجو» چهارشنبهها ساعت ۱۹:۱۵ به تهیهکنندگی فاطمه گنجی و با اجرای مصدرالامور از رادیو ایران پخش میشود.
منبع: رادیو ایران