شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با تداوم نهضت نوسازی شبکه‌های فرسوده، عملیات جایگزینی سیم‌های مسی با کابل‌های خودنگهدار را با هدف ارتقای پایداری ولتاژ به عنوان اولویت راهبردی در سطح استان با شتابی فزاینده اجرایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل این شرکت، با اعلام خبر پیشرفت چشمگیر عملیات نوسازی شبکه‌ها تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، قریب به ۸۰۰ کیلومتر از شبکه‌های فشار ضعیف فرسوده استان به کابل خودنگهدار تجهیز شده است.
 مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به وسعت ۱۹ هزار کیلومتری شبکه‌های فشار ضعیف استان افزود: با احتساب ۱۲ هزار کیلومتر اصلاح‌ انجام شده تا پایان سال گذشته، روند جایگزینی شبکه در سال جاری با برنامه‌ریزی مدون و تخصیص اعتبارات لازم، شتابی کم‌سابقه به خود گرفته است.
 وی جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار را فراتر از یک نوسازی فنی، «سرمایه‌گذاری راهبردی» برای صنعت برق استان دانست و افزود: این اقدام علاوه بر کاهش چشمگیر حوادث و مخاطرات ایمنی، در تقلیل نرخ سرقت تجهیزات، رفع نوسانات ناخواسته برق و افزایش پایداری ولتاژ تحویلی به مشترکین نقش بسزایی ایفا می‌کند.
 صادقی خمامی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مشترکین در اجرای این پروژه‌های زیربنایی، تأکید کرد: توزیع برق گیلان با اتکا به توان مهندسی داخلی، مصمم است این نهضت را تا اصلاح آخرین کیلومتر از شبکه‌های فرسوده استان و تحقق کامل استانداردهای نوین شبکه، با همین صلابت و سرعت به سرانجام برساند.

منبع: روابط عمومی 
 

برچسب ها: شبکه برق ، توسعه
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