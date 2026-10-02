تیم ملی والیبال مردان ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ موفق به شکست پاکستان شد تا برای هفتمین بار به فینال این بازی‌ها راه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران که در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های قرقیزستان، تایلند و اندونزی و کسب هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شده بود و در مرحله یک چهارم نهایی کره جنوبی را سه بر دو شکست داد، از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه در چارچوب مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها به مصاف پاکستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱ پاکستان را شکست دادند تا برای هفتمین بار در بازی‌های آسیایی فینالیست مسابقات والیبال مردان شوند.

امین اسماعیل‌نژاد، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، علی حق پرست و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، یوسف کاظمی، ایلشن داوودی پور و مبین نصری دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و پاکستان امروز در بیست و نهمین دیدار تاریخ خود به مصاف یکدیگر رفتند که بیست و ششمین برد ایران به دست آمد.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم ژاپن به مصاف چین می‌رود که این دیدار از ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه شروع می‌شود و برنده این دیدار حریف ایران در فینال خواهد شد.

دیدار‌های آخرین روز مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا روز شنبه یازدهم مهرماه پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، تیم ملی والیبال
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