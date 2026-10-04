مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص بارش ها، مشکلی در تامین آب سطحی برای کشت پاییزه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در تامین آب سطحی کشت پاییزه نداریم، گفت: با توجه به بارش های بهمن و اسفند پیش رو می توان شرایط تامین آب سطحی برای کشت بهاره را برآورد کرد، اما در خصوص کشت پاییزه پیش بینی ما بنابر اعلام سازمان هواشناسی آن است که امسال در تامین آب سطحی دچار تنش نباشیم و میزان حقابه آب مصوب شده بخش کشاورزی در اختیار بهره برداران قرار بگیرد.

به گفته وی، با توجه به ناترازی انرژی قطعی برق ها کماکان ادامه دارد و با توحه به آنکه نیمی از انرژی برق مصرفی بخش کشاورزی مربوط به چاه هاست، ناترازی برق در نیمه اول سال زراعی تاثیری بر بخش کشاورزی ندارد چراکه نیاز آبی گیاه با بارش تامین می شود، اما ناترازی برق بخش کشاورزی از خرداد تا شهریور اثر خود را می گذارد که امیدواریم سال آینده این وضعیت را نداشته باشیم. 

هدایتی ادامه داد: براساس آخرین آمار در سال زراعی گذشته قطعی برق چاه های کشاورزی ۹ تا ۱۰ میلیون تن منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی شد که براین اساس  ۳۵۰ همت  خسارت به کشاورزان وارد شده است.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه اوج نیاز آبی گیاه و محصولات کشاورزی در فصل تابستان  و قطعی برق چاه ها در این ایام، در حال جمع بندی آمار نهایی اثرات سوء این‌ موضوع  بر کمیت و کیفیت محصولات هستیم.

برچسب ها: چاه کشاورزی ، منابع آبی
خبرهای مرتبط
کاهش تخصیص آب مانع افزایش تولید محصولات کشاورزی شد
کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در پی خسارات قطعی برق
اثر کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مهر ۱۴۰۵
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان + فیلم
دولت برنامه جامعی برای حمایت از معیشت مردم دارد/ مردم خیالشان راحت باشد+ فیلم
۳۸ استاندارد جدید خودرو تا سال ۱۴۱۱ اجباری می‌شود!
بازار مرغ به زودی متعادل می‌شود
تعیین تکلیف مسکن کارگری تا پایان دی/۷۰۰ هزار متقاضی مسکن حمایتی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد+ فیلم
توسعه کشور بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران/ میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است
آخرین اخبار
حذف چک‌های رمزدار از چرخه بانکی/ چک‌های رمزدار قبلی همچنان معتبرند
تداوم بارش ها در نواحی شمال و شنال غرب کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران ـ کرج و محورهای شمالی
تورم کالاهای اساسی افزایشی نداشته است
کارگروه مشترک ساخت دامپتراک تشکیل شد
وصولی های فروش نفت همچنان ادامه دارد
موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه بررسی می‌شود
دولت برنامه جامعی برای حمایت از معیشت مردم دارد/ مردم خیالشان راحت باشد+ فیلم
تولیدات صید و آبزی‌پروری به یک میلیون تن می‌رسد
هیچ احتکاری در لاستیک خودرو‌های باری و سنگین نداشته‌ایم
گره زدن بازار به شایعات پالایشی‌ها منطقی نیست/ جریان نقدینگی حقیقی مسیر کوتاه‌مدت بورس را شفاف می‌کند
قیمت دام زنده کاهشی است
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان + فیلم
تعیین تکلیف مسکن کارگری تا پایان دی/۷۰۰ هزار متقاضی مسکن حمایتی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مهر ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۲۴ هزار واحد شاخص کل بورس
ثبت سفارش واردات گندم دامی آغاز شد
ثبت درخواست تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی رایگان است
مشکلی در تامین آب کشت پاییزه نیست
۳۸ استاندارد جدید خودرو تا سال ۱۴۱۱ اجباری می‌شود!
خرید آسان و سریع ۱۰ هزار دلار ارز از «بله» بانک ملی ایران
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران/ میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است
صنعت برق کشور خود اتکا است/ طلب ۵۰۰ همتی بخش خصوصی برق از دولت
ایجاد هاب لجستیکی و تجاری ایران و ازبکستان
پتانسیل صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد
احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد+ فیلم
ترخیص بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در ۴۰ روز جنگ
پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال