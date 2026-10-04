مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص بارش ها، مشکلی در تامین آب سطحی برای کشت پاییزه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در تامین آب سطحی کشت پاییزه نداریم، گفت: با توجه به بارش های بهمن و اسفند پیش رو می توان شرایط تامین آب سطحی برای کشت بهاره را برآورد کرد، اما در خصوص کشت پاییزه پیش بینی ما بنابر اعلام سازمان هواشناسی آن است که امسال در تامین آب سطحی دچار تنش نباشیم و میزان حقابه آب مصوب شده بخش کشاورزی در اختیار بهره برداران قرار بگیرد.

به گفته وی، با توجه به ناترازی انرژی قطعی برق ها کماکان ادامه دارد و با توحه به آنکه نیمی از انرژی برق مصرفی بخش کشاورزی مربوط به چاه هاست، ناترازی برق در نیمه اول سال زراعی تاثیری بر بخش کشاورزی ندارد چراکه نیاز آبی گیاه با بارش تامین می شود، اما ناترازی برق بخش کشاورزی از خرداد تا شهریور اثر خود را می گذارد که امیدواریم سال آینده این وضعیت را نداشته باشیم.

هدایتی ادامه داد: براساس آخرین آمار در سال زراعی گذشته قطعی برق چاه های کشاورزی ۹ تا ۱۰ میلیون تن منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی شد که براین اساس ۳۵۰ همت خسارت به کشاورزان وارد شده است.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه اوج نیاز آبی گیاه و محصولات کشاورزی در فصل تابستان و قطعی برق چاه ها در این ایام، در حال جمع بندی آمار نهایی اثرات سوء این‌ موضوع بر کمیت و کیفیت محصولات هستیم.