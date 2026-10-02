باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - برخی جمهوریخواهان در تلاش هستند ضمن پرهیز از انتقاد مستقیم از جنگ با ایران، به مشکلات اقتصادی رأیدهندگان خود رسیدگی کنند؛ اما این رویکرد تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟
روز دوشنبه، در حالی که جنگ با ایران وارد هفتمین ماه خود شد، «گرگ ابوت»، فرماندار تگزاس، به دلیل افزایش شدید قیمت گازوئیل و تشدید کمبود سوخت، در سراسر این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.
تگزاس تنها ایالت آمریکا نیست که با چنین شرایطی مواجه است. قیمت گازوئیل از زمان آغاز جنگ در سراسر آمریکا افزایش یافته و اکنون میانگین قیمت آن در سطح ملی حدود ۶.۴۵ دلار در هر گالن است؛ در حالی که این رقم هنگام آغاز جنگ در اواخر فوریه، ۳.۷۶ دلار بود. این آمار بر اساس دادههای انجمن خودروی آمریکا (AAA) است. چند ایالت دیگر نیز اخیراً برای کاهش هزینه بنزین و گازوئیل در بحبوحه ادامه جنگ اقداماتی انجام دادهاند.
با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای و تأثیر هزینههای جنگ بر بودجه خانوارها، اقدام ابوت تصویری از مشکل گستردهتری است که جمهوریخواهان در سراسر آمریکا، از جمله در ایالتهای بهشدت جمهوریخواه، با آن مواجه هستند. شمار فزایندهای از جمهوریخواهان ناچار شدهاند برای دفاع از کرسیهایی که در انتخابات اخیر بهراحتی به دست آورده بودند، منابع مالی و سرمایه سیاسی بیشتری صرف کنند.
«برایان دارلینگ»، راهبردگر جمهوریخواه و مشاور سابق سناتور «رند پال»، به نشریه ریسپانسیبل استیت کرافت Responsible Statecraft گفت: «جنگ ایران حتی در ایالتهایی که بهطور مستحکم جمهوریخواه هستند نیز به عاملی منفی برای جمهوریخواهان تبدیل شده است.» او افزود تورم که بخشی از آن ناشی از جنگ است، رأیدهندگان مستقل را به سمت نامزدهای دموکرات سوق میدهد.
دارلینگ افزود: «این ایالتها در معرض پیامدهای جنگ ایران قرار دارند، زیرا نامزدها از یک سو خود را از جنگ دور نمیکنند و از سوی دیگر راهی برای پایان دادن به جنگ در اختیار رئیسجمهور ترامپ قرار نمیدهند.»
در تگزاس، نتایج دو نظرسنجی در ماه سپتامبر نشان داد که «گرگ ابوت» برای نخستین بار در رقابت انتخاباتی، از «جینا هینخوسا»، نماینده دموکرات مجلس ایالتی، عقب افتاده است. مؤسسه Emerson که تنها مؤسسه حاضر در رصد انتخاباتی نیویورکتایمز بوده که پیش و پس از آغاز جنگ از رأیدهندگان نظرسنجی کرده است، از چرخش پنجدرصدی آرا به سمت هینخوسا خبر داده است.
از ماه اوت، مؤسسه غیرحزبی Cook Political Report وضعیت رقابتهای سنا در پنج ایالت تگزاس، آیووا، کانزاس، جورجیا و کارولینای جنوبی را به سمت حزب دموکرات تغییر داده است؛ هرچند در برخی از این ایالتها همچنان احتمال حفظ کرسی توسط جمهوریخواهان بالا ارزیابی شده است.
سه ایالت تگزاس، آیووا و اوهایو که دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با اختلافی دو رقمی در آنها پیروز شد، اکنون در ارزیابی Cook در گروه رقابتهای «نزدیک و غیرقابل پیشبینی» قرار گرفتهاند.
ترامپ این هفته ایالت نبراسکا را نیز به فهرست ایالتهای مقصد سفر انتخاباتی خود در آستانه انتخابات میاندورهای اضافه کرد؛ ایالتی که او در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۲۰ درصد اختلاف در آن پیروز شده بود. نظرسنجیهای مستقل در این ایالت محدود است، اما به نظر میرسد رقابت در آن فشردهتر شده و «دن آزبورن»، نامزد مستقل پوپولیست، از منتقدان صریح جنگ است.
این گزارش میافزاید که خود جنگ نیز در میان مردم محبوبیت گستردهای ندارد و همین موضوع دلیل دیگری برای نگرانی جمهوریخواهان از پیامدهای اقتصادی آن است. با این حال، به گفته تحلیلگران، تاکنون به نظر میرسد پیامدهای اقتصادی جنگ بیش از خود درگیری نظامی در میان رأیدهندگان بازتاب پیدا کرده است.
«جاشوا بلانک»، مدیر تحقیقات پروژه سیاست تگزاس در دانشگاه تگزاس در آستین، گفت آثار اقتصادی جنگ ممکن است در مناطق جمهوریخواه شدیدتر باشد. بخش قابلتوجهی از ائتلاف جمهوریخواهان را رأیدهندگان مناطق روستایی تشکیل میدهند که معمولاً مسافتهای بیشتری رانندگی میکنند. اقتصاد محلی این مناطق نیز وابستگی بیشتری به کشاورزی، حملونقل جادهای و سایر صنایع پرمصرف سوخت دارد.
با این حال، این بدان معنا نیست که جنگ تنها عامل مشکلات اقتصادی رأیدهندگان است. «پیتر راف»، ستوننویس سیاسی، به ریسپانسیبل استیت کرافت گفت تأثیر جنگ بر افزایش قیمتها بیش از حد برآورد شده و تورم باقیمانده و سایر عوامل ساختاری نقش بیشتری در بالا ماندن قیمت سوخت دارند. او در عین حال پذیرفت که توضیح دادن این تمایزها برای رأیدهندگان دشوار است، زمانی که آنها افزایش قیمتها در جایگاههای سوخت را مستقیماً مشاهده میکنند.
همانطور که «جک هانتر» هفته گذشته در ریسپانسیبل استیت کرافت نوشت، جمهوریخواهان در رقابتهای نزدیک سراسر کشور بهطور فزایندهای متوجه این مسئله شدهاند و تلاش میکنند خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ دور کنند. برخی از آنها نیز شروع به درخواست برای پایان دادن به درگیری کردهاند.
با این حال، این مخالفتهای لفظی تاکنون به اقدام عملی منجر نشده است. زمانی که فرصتهایی برای محدود کردن اختیار ترامپ در زمینه جنگافروزی فراهم شده، بیشتر قانونگذاران جمهوریخواه همچنان از او حمایت کردهاند.
تنها پنج سناتور جمهوریخواه در یکی از ۱۴ تلاش قانونی برای محدود کردن توانایی ترامپ در ادامه جنگ بدون تأیید کنگره رأی مثبت دادهاند. از میان این پنج نفر، تنها «سوزان کالینز» از ایالت مین در ماه نوامبر برای انتخاب مجدد نامزد است و دو نفر دیگر نیز از ژانویه از سنا خارج خواهند شد.
«لوک نیکاسترو»، سردبیر ارشد نشریه آمریکن کانزروتیو American Conservative، هفته گذشته استدلال کرد جمهوریخواهانی که خارج از این پنج سناتور درباره هزینههای زندگی و مقرونبهصرفه بودن کالاها صحبت میکنند، امیدوارند رأیدهندگان به این واقعیت توجه نکنند که آنها نتوانستهاند برای رأی دادن علیه جنگ اقدام کنند؛ جنگی که به گفته او در وهله نخست موجب افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی شده است.
این راهبرد تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که بتوان روی این موضوع حساب کرد که رأیدهندگان هنگام رفتن به پای صندوقهای رأی، مسئله هزینههای زندگی و جنگ جاری را از یکدیگر جدا ببینند.
«چارلز مکالوی»، سردبیر ریل کلیر پالیتیکس RealClearPolitics، به ریسپانسیبل استیت کرافت گفت: «این نامزدهای جمهوریخواه در وضعیت دشواری قرار دارند، زیرا تنها چند هفته فرصت دارند تا با تلاش انتخاباتی شدید، این رأیدهندگان را متقاعد کنند واقعیتهای موجود را از یکدیگر تفکیک کنند.»
دموکراتها نیز به این تناقضها توجه کردهاند. بازوی انتخاباتی حزب دموکرات در سنا در ماه سپتامبر بیانیهای منتشر کرد که در آن مواضع و آرای پیشین ۱۳ نامزد جمهوریخواه در حمایت قاطع از جنگ، از جمله نامزدهای فلوریدا، آیووا، میسیسیپی، اوهایو، کارولینای جنوبی و تگزاس، فهرست شده بود.
در این بیانیه آمده است: «با وجود واکنش منفی در سراسر کشور، تقریباً تمامی جمهوریخواهان سنا، از جمله جمهوریخواهانی که در رقابتهای نزدیک در ایالتهای کلیدی سنا حضور دارند، به ادامه جنگ ایران که موجب افزایش قیمتها شده است، رأی دادند.»
در ادامه این بیانیه آمده است این اقدام پس از آن صورت گرفت که «نامزدهای جمهوریخواه سنا با شتاب و استیصال تلاش کردند سوابق گسترده خود در حمایت، پشتیبانی و دفاع از این جنگ نامحبوب را پنهان کنند.»
در برخی موارد، تغییر موضع نامزدها با سرعت قابلتوجهی رخ داده است. «اشلی هینسون»، نماینده جمهوریخواه و نامزد سنا در آیووا، اخیراً گفته است موکلان انتخاباتی او «نباید مجبور باشند هزینه جنگ در ایران را پرداخت کنند.» این در حالی است که او تا ماه گذشته همین جنگ را موضوعی «دور از چشم و ذهن بسیاری از آمریکاییها» توصیف کرده بود، زیرا این جنگ «هزاران مایل دورتر» در جریان است.
بسته به حوزه انتخاباتی، برخی نامزدهای دموکرات ارتباط میان جنگ و اقتصاد را بهصراحت مطرح کردهاند، در حالی که برخی دیگر بر موضوع هزینههای زندگی تمرکز کردهاند و جنگ را در مرکز پیام انتخاباتی خود قرار ندادهاند.
برای نمونه، در رقابت بر سر کرسی سنای کارولینای جنوبی که پس از درگذشت «لیندسی گراهام» خالی شده است، «آنی اندروز»، نامزد دموکرات، تنها ۲.۵ درصد از «دارلین نوردون گراهام»، خواهر گراهام، عقب است؛ بر اساس میانگین نظرسنجی ریل کلیر پولینگ RealClearPolling. اندروز بیشتر درباره قیمت بنزین و گازوئیل صحبت میکند و تنها یک بار از گراهام به دلیل رأی ندادن به فعالسازی اختیارات جنگی انتقاد کرده است.
برای جمهوریخواهان، با نزدیک شدن روز انتخابات، فضای خطا اندک است. کارشناسان میگویند انتظار میرود قیمت کالاهایی مانند گازوئیل حتی پس از کاهش تنشهای جنگ نیز برای مدتی بالا باقی بماند، اما دارلینگ معتقد است پیشرفت در مسیر دستیابی به یک توافق مذاکرهشده «به بسیاری از مردم امید خواهد داد که برنامهای برای کاهش قیمت گازوئیل وجود دارد.»
دارلینگ افزود فشار سیاسی در صورتی که قیمتها همچنان افزایش یابد، بیشتر خواهد شد: «هر جایگاه سوخت در آمریکا قیمت روز بنزین را اعلام میکند و این موضوع هر روز بهعنوان تبلیغی برای میزان پیشرفتی که رئیسجمهور ترامپ در حل جنگ ایران داشته است، در برابر مردم قرار دارد.»
منبع: ریسپانسیبل استیت کرافت