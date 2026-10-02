مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی از فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و ثبت بیشترین میزان نزولات جوی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق شمالی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمد قربان‌پور امروز جمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر، در خصوص آمار تفکیکی بارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: بر اساس داده‌های شبکه پایش هواشناسی ایستگاه چایپاره با ثبت ۵.۲ میلی‌متر و شهرستان شوط با ۳.۱ میلی‌متر بارندگی در صدر جدول بیشترین بارش‌های شبانه‌روز گذشته استان قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به پراکنش بارش‌ها در سایر نقاط استان افزود: در منطقه خوی ایستگاه فیرورق ۲.۷ میلی‌متر، فرودگاه خوی ۲.۲ میلی‌متر و مرکز شهر خوی ۱.۴ میلی‌متر بارندگی را به ثبت رسانده‌اند.

قربان‌پور ادامه داد: میزان بارش در پیرانشهر ۱.۵ میلی‌متر، ماکو ۱.۴ میلی‌متر و پلدشت ۱.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در حوضه ارومیه و سایر شهرهای جنوب و مرکز استان تصریح کرد: در حوضه ارومیه ایستگاه‌های باری و انزل با ۱.۷ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را داشتند، در حالی که ایستگاه‌های نازلو با ۰.۲، ارومیه با ۰.۱ و پل میانگذر با ۰.۱ میلی‌متر بارش‌های خفیفی را تجربه کرده و ایستگاه رشکان بدون بارش ثبت شد. 

قربان‌پور افزود: در سایر مناطق استان از جمله نالوس و اشنویه به ترتیب ۰.۷ و ۰.۶ میلی‌متر، چالدران و نقده هر کدام ۰.۵، سلماس و باروق میاندوآب هر کدام ۰.۳، تکاب ۰.۲ و شاهین‌دژ ۰.۱ میلی‌متر نیز بارش‌های پراکنده باران گزارش شد، اما در شهرهایی نظیر بوکان، مهاباد، سردشت و تخت‌سلیمان تکاب بارش قابل‌توجهی به ثبت نرسید.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی در پایان بر لزوم توجه به توصیه‌های کارشناسی هواشناسی توسط بهره‌برداران بخش کشاورزی و شهروندان تأکید کرد و از عموم مردم خواست تا اخبار و هشدارهای رسمی جوی را صرفاً از درگاه‌های معتبر این اداره‌کل پیگیری کنند.

برچسب ها: حجم بارشها ، هواشناسی
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