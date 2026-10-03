باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد ارقام محلی و ۵۰ درصد ارقام پرمحصول برداشت شده است که با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی برآورد می شود تولید برنج نسبت به سال زراعی گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، هزینه های تولید همچون کود و سم، برق، سوخت و هزینه های کارگری و بیمه تامین اجتماعی نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، افراد تصور می کنند که کشاورز محصول خود را گران می دهد، درحالیکه بنابر قانون دولت برای ۳۳ قلم محصولات کشاورزی از جمله برنج باید اقدام به خرید حمایتی کند و در نهایت با نرخ مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

پیشه ور ادامه داد: براساس قانون ممنوعیت واردات برنج از زمان فصل برداشت به مدت ۴ ماه ادامه دارد که متاسفانه امسال این امر اجرا نشد و همین امر منجر به گلایه مندی کشاورزان شد.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن خواهد رسید، افزود: با احتساب سرانه مصرف فعلی ۵۰۰ هزار تن برنج به منظور ذخایر استراتژیک و کسری نیاز کشور باید وارد شود.

وی قیمت خرید هر کیلو برنج ارقام محلی از کشاورزان را ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و ارقام پرمحصول ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرد.