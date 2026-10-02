نخست‌وزیران ژاپن و قطر در دیداری در توکیو درباره آخرین وضعیت درگیری میان ایران و آمریکا، مذاکرات دو طرف و اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی و بر همکاری برای تثبیت اوضاع خاورمیانه تأکید کردند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نخست‌وزیران ژاپن و قطر روز جمعه در دیداری در توکیو درباره درگیری میان آمریکا و ایران گفت‌و‌گو کردند.

«سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن، پس از دیدار با «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم تنش‌های نظامی در خاورمیانه و اختلال گسترده در نظم دریایی مبتنی بر قواعد ابراز کردم.»

تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است، از زمان توافق چارچوبی در ماه ژوئن ادامه داشته است. این توافق با میانجیگری پاکستان و قطر با هدف دستیابی به توافق نهایی صلح درباره کشتیرانی در آبراه راهبردی و همچنین برنامه هسته‌ای ایران انجام شد.

در جریان جنگ، علاوه بر حملات آمریکا به ایران، تهران نیز به پایگاه‌های نظامی آمریکا و تأسیسات انرژی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، از جمله قطر، حملاتی انجام داده است.

تاکایچی با اشاره به نقش قطر در میانجیگری گفت: «احترام عمیق خود را به نقش مهمی که قطر به‌عنوان میانجی ایفا می‌کند، ابراز کردم و بر تمایل خود برای همکاری نزدیک با قطر با هدف تثبیت هرچه سریع‌تر اوضاع تأکید کردم.»

به گفته تاکایچی، آل‌ثانی در این دیدار درباره «آخرین وضعیت» مذاکرات میان آمریکا و ایران توضیحاتی ارائه کرد.

نخست‌وزیر ژاپن همچنین به همتای قطری خود گفت که ژاپن در حال تدوین «طرحی جامع برای همکاری با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی و انرژی کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله قطر» است.

دو طرف همچنین درباره روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی گفت‌و‌گو کردند و بر تمایل خود برای گسترش همکاری‌ها نه‌تنها در حوزه‌های سنتی انرژی، بلکه در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری و هوش مصنوعی تأکید کردند.

تاکایچی گفت: «ما به همکاری نزدیک با قطر برای تقویت "مشارکت راهبردی" میان دو کشور ادامه خواهیم داد.»

آل‌ثانی که وزیر امور خارجه قطر نیز هست، همچنین با «توشیمیتسو موتگی»، وزیر امور خارجه ژاپن، دیدار کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ژاپن، موتگی در این دیدار «نگرانی شدید» خود را نسبت به بن‌بست طولانی‌مدت میان آمریکا و ایران ابراز کرد و گفت اختلال بیش از شش‌ماهه در کشتیرانی آزاد و ایمن در تنگه هرمز «تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی» داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ آمریکا و ایران ، نخست وزیر ژاپن ، نخست وزیر قطر
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