رئیس انجمن غلات گفت: براساس آمار در نیمه نخست سال ۳۰۰ هزار تن گندم وارد و از گمرک ترخیص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات گفت: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است که با احتساب میزان خرید، کمبودی در تامین نیاز کشور نخواهیم داشت.

به گفته وی، با احتساب واردات و ترخیص ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال و میزان خرید تضمینی، ۴ میلیون تن گندم با احتساب ذخایر استراتژیک‌ تا فصل برداشت آتی باید وارد شود.

زرگران با بیان اینکه نوسانات قیمت کالاهای اساسی ارتباطی به عرضه کالا ندارد، افزود: با توجه به نوسان لحظه ای قیمت ارز و اثر آن بر مواد خوراکی بدیهی است که افزایش قیمت کالاها خواهیم داشت.

رئیس انجمن غلات با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم، گفت: فعالان مواد خوراکی طی ماه های اخیر با رکود در بازار روبرو شدند چراکه بدلیل نوسان مستمر قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کاهش یافته است.