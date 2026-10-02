تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی منطقه میاندوآب، با همکاری نیروهای امدادی شهرستان، در مانوری گسترده در انبار نفت شهید مهدی باکری، آمادگی خود را برای مواجهه با حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: این مانور در راستای ارتقای توان پاسخ‌گویی در محیط‌های حساس و سنجش دقت و سرعت عمل نیروها در شرایط بحرانی برگزار شد. در جریان این عملیات، همکاری و هماهنگی میان آتش‌نشانی، اورژانس، اداره برق، آب و فاضلاب، مخابرات، گاز و تأسیسات خطوط لوله، الگویی از مشارکت بین‌سازمانی در مدیریت بحران ارائه کرد.

رحمت حاجی‌زاده هدف از برگزاری این مانور را اطمینان از عملکرد تجهیزات و ارزیابی تسلط نیروهای عملیاتی بر پروتکل‌های ایمنی عنوان کرد و نتایج آن را نشان‌دهنده آمادگی و تخصص تیم‌های حاضر دانست.

وی افزود: «این مانور در قالب پنج سناریوی واقع‌گرایانه طراحی و اجرا شد تا حوادث احتمالی در محیط‌های حساس انبار نفت شبیه‌سازی و سرعت عمل نیروها و تجهیزات در شرایط بحرانی ارزیابی شود. سناریوها طیفی از حوادث، از آتش‌سوزی‌های احتمالی تا نشت مواد و آسیب‌های انسانی را دربر می‌گرفت.»

به گفته مدیر منطقه در این عملیات، نیروهای تخصصی ایمنی و آتش‌نشانی منطقه در کنار سازمان‌های همکار و نیروهای پشتیبان حضور داشتند و تیم‌های امدادی اورژانس، آتش‌نشانی، اداره‌های برق، آب و فاضلاب و گاز، مخابرات و تأسیسات خطوط لوله نیز با هماهنگی و مدیریت مناسب، در اجرای موفق سناریوها نقش‌آفرینی کردند.

برچسب ها: مانور عملیاتی ، شرکت نفت
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