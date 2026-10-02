باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: این مانور در راستای ارتقای توان پاسخگویی در محیطهای حساس و سنجش دقت و سرعت عمل نیروها در شرایط بحرانی برگزار شد. در جریان این عملیات، همکاری و هماهنگی میان آتشنشانی، اورژانس، اداره برق، آب و فاضلاب، مخابرات، گاز و تأسیسات خطوط لوله، الگویی از مشارکت بینسازمانی در مدیریت بحران ارائه کرد.
رحمت حاجیزاده هدف از برگزاری این مانور را اطمینان از عملکرد تجهیزات و ارزیابی تسلط نیروهای عملیاتی بر پروتکلهای ایمنی عنوان کرد و نتایج آن را نشاندهنده آمادگی و تخصص تیمهای حاضر دانست.
وی افزود: «این مانور در قالب پنج سناریوی واقعگرایانه طراحی و اجرا شد تا حوادث احتمالی در محیطهای حساس انبار نفت شبیهسازی و سرعت عمل نیروها و تجهیزات در شرایط بحرانی ارزیابی شود. سناریوها طیفی از حوادث، از آتشسوزیهای احتمالی تا نشت مواد و آسیبهای انسانی را دربر میگرفت.»
به گفته مدیر منطقه در این عملیات، نیروهای تخصصی ایمنی و آتشنشانی منطقه در کنار سازمانهای همکار و نیروهای پشتیبان حضور داشتند و تیمهای امدادی اورژانس، آتشنشانی، ادارههای برق، آب و فاضلاب و گاز، مخابرات و تأسیسات خطوط لوله نیز با هماهنگی و مدیریت مناسب، در اجرای موفق سناریوها نقشآفرینی کردند.