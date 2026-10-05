رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.

وی افزود: قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست و نرخ‌های فعلی در آستانه فصل برداشت، ملاک قیمت‌گذاری در بازار نیست؛ از این رو، خریداران و تجار همانند سال‌های گذشته منتظر برداشت و عرضه انبوه محصول جدید در بازار هستند.

رضایی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت‌گرفته، سطح زیرکشت زعفران در کشور ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار است و با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌کنیم امسال رکورد تولید زعفران در جهان را ثبت کنیم.

به گفته وی، در سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد تولید زعفران به بازارهای هدف صادر و ۳۰ درصد باقی‌مانده در داخل کشور مصرف می‌شد، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم، مصرف داخلی کاهش یافته است.براساس آمار، سالانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار زعفران به بازارهای هدف صادر می‌شود.

برچسب ها: تولید زعفران ، قاچاق زعفران
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