باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار یحیی الهی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته فراجا اظهار کرد: امنیت پایدار بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و پلیس و مردم دو بخش جدا از یکدیگر نیستند، بلکه برای تأمین امنیت در کنار هم قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مردم کردستان در مقاطع مختلف انقلاب و دفاع از کشور افزود: مردم این استان در سال‌های دفاع مقدس نیز در کنار رزمندگان حضور داشتند و خون شهدای شیعه و اهل‌سنت کردستان در راه دفاع از ایران و امنیت کشور درهم آمیخته است.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه نیروهای انتظامی از نخستین روزهای انقلاب علاوه بر تأمین نظم و امنیت، در جبهه‌های دفاع از کشور نیز حضور داشتند، گفت: شهدای فراجا در دوران دفاع مقدس نمادی از ایثار، میهن‌دوستی و پایبندی نیروهای انتظامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

مردم کردستان در روزهای سخت کنار نیروهای مسلح ایستادند

سردار الهی با اشاره به حوادث و تهدیدهای سال‌های اخیر بیان کرد: در طول سال‌های گذشته، دشمنان از مسیرهای مختلف تلاش کردند امنیت کشور را خدشه‌دار کنند، اما مردم در بزنگاه‌های حساس میدان را ترک نکردند و اجازه ندادند آرامش جامعه از بین برود.

وی ادامه داد: در روزهای جنگ اخیر نیز مردم حضور خود را حفظ کردند و در کنار نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی ایستادند؛ همین همراهی یکی از عوامل مهم در عبور از شرایط دشوار و خنثی شدن تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی بود.

فرمانده انتظامی کردستان با قدردانی از همکاری شهروندان در شناسایی و مقابله با عوامل ناامنی تصریح کرد: مردم استان با هوشیاری و احساس مسئولیت، در تأمین امنیت نقش‌آفرینی کردند و اجازه ندادند دشمن از شرایط به وجود آمده برای ایجاد هرج‌ومرج استفاده کند.

هدف دشمن از حمله به پلیس، ضربه به امنیت مردم بود

سردار الهی با اشاره به اینکه مراکز انتظامی از جمله اهداف دشمن در جریان درگیری‌های اخیر بودند، گفت: دشمن به‌خوبی می‌داند پلیس در خط مقدم تأمین امنیت مردم قرار دارد و به همین دلیل مراکز انتظامی را هدف قرار داد.

وی افزود: میان پلیس و مردم فاصله‌ای وجود ندارد؛ پلیس از مردم، برای مردم و در خدمت مردم است و مأموریت اصلی آن حفاظت از جان، مال، ناموس، امنیت و آرامش شهروندان است.

فرمانده انتظامی کردستان خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی در جنگ اخیر در کنار سایر نیروهای مسلح و مردم به وظایف خود عمل کرد و نشان داد نقش پلیس تنها به امنیت داخلی محدود نیست، بلکه در شرایط خاص، فراجا در تأمین امنیت ملی نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

الهی با تأکید بر اینکه مأموران فراجا خود را خادم مردم می‌دانند، گفت: در هفته فراجا بار دیگر بر عهد خود برای خدمتگزاری به مردم، پاسداری از امنیت و ادامه مسیر شهدا تأکید می‌کنیم و با وجود همه سختی‌ها و بی‌مهری‌ها، نیروهای انتظامی همچنان در خط مقدم خدمت و امنیت ایستاده‌اند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه امنیت اظهار کرد: امنیت یک سرمایه عمومی است و حفظ آن نیازمند هوشیاری مردم، وحدت و همدلی جامعه و تلاش مستمر نیروهای انتظامی است.