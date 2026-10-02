باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسنپور" پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شهر رشت در اولین روز با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان "پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز" اظهار داشت: نیروی انتظامی نهادی انقلابی و خدمتگزار است که رسالت اصلی آن تامین امنیت و مقابله با هرگونه ناامنی است. در این مسیر، راهبرد ما تکیه بر مشارکت مردمی و تحقق امنیت پایدار با رویکردی مجاهدانه و بیمنت است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای هفته انتظامی افزود: در این هفته بیش از ۱۱۰۰ برنامه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و معیشتی برنامهریزی شده است که با هدف ارتقای خدمترسانی به مردم و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان اجرا خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان گیلان در ادامه به تشریح بخشی از عملکرد ۶ ماهه این فرماندهی پرداخت و تصریح کرد: در حوزه مقابله با سرقت، با همکاری و همراهی مردم فهیم گیلان، موفق شدیم وقوع سرقتها را ۱۰ درصد کاهش دهیم. همچنین ۹۰ درصد جرایم سرقت شناسایی و کشف شده که بر اساس ارزیابیهای ستاد فراجا، استان گیلان در زمینه پیشگیری از وقوع سرقت حائز رتبههای برتر کشوری شده است.
سردار حسنپور همچنین به توفیقات پلیس در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و بیان داشت: در ۶ ماه گذشته بیش از ۵.۳ تن انواع مواد مخدر کشف و حدود ۱۷ هزار نفر از قاچاقچیان، خردهفروشان و معتادان متجاهر دستگیر شدهاند. این عملکرد در کنار تلاشهای شبانهروزی همکارانم در مرزبانی و یگان ویژه، منجر به کسب رتبه برتر کشوری در کمیته مقابله با مواد مخدر شده است؛ با این وجود، هدف غایی ما پاکسازی کامل استان از این بلای خانمانسوز است.
وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز، بر برخورد بیاغماض با اراذل و اوباش تأکید کرد: پلیس در برابر کسانی که امنیت و آرامش روانی جامعه را هدف قرار میدهند، بدون کوچکترین تعارفی عمل میکند. همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با محتکران، اقدامات قاطعی صورت گرفته که ارزش ریالی کشفیات کالاهای قاچاق رشد قابلتوجهی داشته است.
فرمانده انتظامی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغههای در حوزه ناهنجاریهمردمای اجتماعی و اخلاقی، اعلام داشت: حفظ ارزشهای اسلامی و مقابله با بیحرمتیها چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، خط قرمز پلیس است و اقدامات مقابلهای در کنار امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی ادامه خواهد داشت.
سردار حسنپور در پایان با اشاره به افزایش تعامل مردم با پلیس، خاطرنشان کرد: روزانه بیش از ۵ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار میشود و بررسیها نشان میدهد که میزان تقدیر مردم از عملکرد پلیس در سامانه ۱۹۷، رشد ۲۵ درصدی داشته است که این نشاندهنده اعتماد مردم به خادمان خود در مجموعه انتظامی استان است.
منبع : اطلاع رسانی پلیس