باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی در جلسه هماهنگی افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با اشاره به جایگاه والای شمس تبریزی در فرهنگ و عرفان ایرانی، افزود: فضاسازی مراسم باید متناسب با شأن و جایگاه این شخصیت بزرگ فرهنگی طراحی شود و بتواند فضایی فاخر و اثرگذار برای حاضران و میهمانان فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نحوه میزبانی و تشریفات مراسم، خاطرنشان کرد: هدایای ویژه میهمانان باید با طراحی شکیل و با بهره‌گیری از محصولات شاخص استان و شهرستان خوی آماده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت برنامه‌ریزی در بخش تبلیغات و استقبال از میهمانان نیز تأکید کرده و افزود: در میزبانی از میهمانان داخلی و به‌ویژه میهمانان خارجی، باید همه جزئیات از نحوه استقبال تا فضاسازی و تشریفات با دقت مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی تنها یک رویداد فرهنگی نیست، اضافه کرد: این مراسم فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و تولیدی آذربایجان‌غربی و شهرستان خوی به شمار می‌رود.

وی در پایان با اعلام اینکه برگزاری باشکوه و حرفه‌ای این مراسم، بازتابی از ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی و خوی خواهد بود، افزود: این آیین باید به گونه‌ای برگزار شود که در شأن نام شمس تبریزی و موجب سربلندی استان و شهرستان خوی باشد.