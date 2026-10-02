باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا خسروی، مدیرعامل این شرکت، با تشریح اقدامات انجامشده در بیست و هشتمین مانور سراسری «مهتاب» در محدوده تحت پوشش این شرکت اظهار کرد: این مانور با رویکرد مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و با تمرکز بر شناسایی و ساماندهی مصارف غیرمجاز، اصلاح لوازم اندازهگیری، کاهش هدررفت انرژی و صیانت از حقوق مشترکان قانونمدار اجرا شد.
او افزود: در جریان این عملیات، ۱۰۵ فقره برق غیرمجاز جمعآوری و ۴۲۰ هزار و ۵۲۰ کیلوواتساعت انرژی از محل این انشعابات احصا شد. همچنین ۴۶ انشعاب از محل جمعآوری برقهای غیرمجاز واگذار و ۱۲۴ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست و بررسی قرار گرفت.
خسروی ادامه داد: در این مانور ۸۵ مشترک جدید که در انتظار نصب تجهیزات بودند شناسایی و برای نصب شمارشگر اقدام شد و ۶۵ مورد شمارشگر نیز نصب شد. همچنین ۲۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۲ هزار و ۲۰۰ کیلوواتساعت انرژی از محل اصلاح و تعویض این کنتورها احصا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، نصب ۶۴ دستگاه فیوز محدودکننده، شناسایی ۴۵ مورد دستکاری در کنتورها و تست ۲۴ مسجد را از دیگر اقدامات این مانور عنوان کرد و گفت: در ادامه عملیات، ۵۸ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بد مصرف انجام و یکهزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز نیز جمعآوری شد.
او با اشاره به برخورد با مصارف غیرمجاز و خارج از ضابطه، از کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان این عملیات خبر داد و تأکید کرد: استمرار اجرای طرح مهتاب نقش مهمی در کاهش تلفات غیرفنی، جلوگیری از هدررفت انرژی، آزادسازی ظرفیت شبکه و افزایش پایداری برقرسانی دارد.
خسروی با بیان اینکه طرح مهتاب صرفاً یک عملیات مقطعی برای جمعآوری انشعابات غیرمجاز نیست، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق از طریق شناسایی منشأ هدررفت، ساماندهی انشعابات و مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازهگیری، نصب شمارشگر و استانداردسازی شبکه است.
او گفت: این اقدامات در نهایت به بهبود کیفیت خدماترسانی و برقراری عدالت در بهرهمندی از انرژی برق منجر خواهد شد. در اجرای طرح مهتاب در نقاط مختلف کشور نیز کاهش تلفات غیرفنی و شناسایی مصارف غیرمجاز بهعنوان محورهای اصلی دنبال شده است.
خسروی تصریح کرد: صیانت از شبکه برق و حقوق مشترکان قانونمدار، جلوگیری از آسیب به تجهیزات، کاهش بارهای غیرمجاز و فراهمکردن زمینه برای بهرهبرداری مطمئنتر از شبکه، از مهمترین اهداف این طرح است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز اجرای این برنامه را با جدیت ادامه خواهد داد.
محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری شرکت توزیع نیروی برق شیراز، نیز با تشریح اهداف طرح مهتاب گفت: این طرح با تمرکز بر شناسایی انشعابات غیرمجاز، کشف دستکاری در تجهیزات اندازهگیری، تعویض کنتورهای معیوب و کنترل مصارف نامتعارف، به دنبال کاهش تلفات غیرفنی و افزایش دقت در اندازهگیری انرژی مصرفی است. تجربه اجرای طرح در شیراز نیز نشان داده است که ساماندهی انشعابات و تجهیزات اندازهگیری، علاوه بر احیای انرژی هدررفته، به مدیریت بهتر بار و حفاظت از شبکه کمک میکند.
حضرتی افزود: در بیست و هشتمین مانور سراسری مهتاب، مجموعهای از اقدامات همزمان شامل جمعآوری برقهای غیرمجاز، تست چاههای کشاورزی، نصب شمارشگر، تعویض کنتورهای معیوب، نصب فیوزهای محدودکننده، شناسایی دستکاری کنتورها و کنترل مصارف نامتعارف انجام شد تا با شناسایی و اصلاح نقاط دارای تلفات، زمینه برای استفاده عادلانهتر و مطمئنتر از شبکه برق فراهم شود.
منبع: برق شیراز