فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز که در آستانه هفته فراجا (۱۰ تا ۱۶ مهرماه) قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت وجودی مجموعه‌ای که «ملت مبعوث» برای اعتلای امنیت و آرامش به آن دل بسته‌اند، نمایان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان در پیامی به مناسبت هفته فراجا افزود: شما عزیزان در میدان‌های سخت خدمت، در کویر‌های سوزان و کوهستان‌های سرد و صعب‌العبور، در گذرگاه‌های مرزی، در پیچیده‌ترین گره‌های ترافیکی و دورترین پاسگاه‌ها و کلانتری ها، نشان داده‌اید که پلیس تراز انقلاب، پلیسی است که خدمت به مردم را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک عبادت بزرگ می‌داند.

وی اظهار کرد: اما در این میان، سهم بزرگی از این توفیقات، مرهون همراهی صبورانه، نجیبانه و مؤمنانه خانواده‌های شماست؛ همسران و فرزندان عزیزی که در سنگر خانه، با ایثارگری و گذشت، دشواری‌های دوری، نگرانی‌ها و سختی‌های زندگی را به جان می‌خرند تا شما با فراغ بال، به رسالت خویش بپردازید.

سردار رادان ادامه داد: این هفته، فرصتی است برای بازخوانی پیمان‌مان؛ تا با تأسی به آرمان‌های والای انقلاب و در سایه تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با هوشمندی، روحیه‌ای جهادی و دانشی به‌روز، برای تأمین امنیت پایدار ایران سرافراز گام برداریم.

وی گفت: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انتظامی که با خون خود، امنیت این مرز و بوم را تضمین کردند، هفته انتظامی را به همه شما سبزقامتانِ غیور و خانواده‌های گرامی‌تان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، برای یکایک شما عزیزان، عزت، صحت و توفیق روزافزون، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

برچسب ها: سردار رادان ، فراجا
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