باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در گفتوگو با خبرنگاران گفت اوکراین به دلیل انجام حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد».
پسکوف افزود: «این کشور هماکنون در حال پرداخت این بهاست و همچنان نیز به پرداخت آن ادامه خواهد داد.»
وی گفت مسکو به «عملیات نظامی ویژه» خود، اصطلاحی که روسیه برای اشاره به جنگ اوکراین از آن استفاده میکند، ادامه میدهد؛ جنگی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. او هدف اصلی این عملیات را جلوگیری از انتقال دریایی مهمات، تجهیزات نظامی و سوخت به نیروهای مسلح اوکراین عنوان کرد.
پسکوف گفت: «رژیم کییف هیچ تمایلی به دستیابی به توافقهای جامع نشان نمیدهد و توافقهای جزئی نمیتوانند ما را به حلوفصل مسالمتآمیز نزدیکتر کنند. توافقها باید جامع باشند.»
وی افزود: «ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز گذشته گفت که ما به آتشبس نیاز نداریم، بلکه به صلح نیاز داریم.»
منبع: آناتولی