پلمب ۵ آسانسور فاقد گواهی ایمنی و استاندارد در شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عزیزی، مدیرکل استاندارد فارس، در حاشیه بازدید از عملیات بررسی وضعیت آسانسورهای شیراز، با تأکید بر ممنوعیت استفاده از آسانسورهای فاقد تأییدیه استاندارد اظهار کرد: آسانسورهایی که الزامات استاندارد را رعایت نکرده باشند، تا زمان رفع نواقص و دریافت گواهی معتبر، اجازه بهرهبرداری نخواهند داشت.
او افزود: مسئولیت حوادث احتمالی ناشی از استفاده از آسانسور فاقد گواهی معتبر استاندارد بر عهده طرفهای قرارداد و مسئولان مربوطه خواهد بود و شرکتهای بیمه نیز در صورت نبود گواهی استاندارد آسانسور، تعهدی برای پرداخت خسارت نخواهند داشت.
عزیزی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر آسانسورهای اماکن عمومی و پرتردد گفت: بازرسی از آسانسورهای مورد استفاده در ساختمانهای عمومی و دستگاههای اجرایی فارس با هدف پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی شهروندان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه گواهی استاندارد آسانسورها یکساله است، از مالکان و پیمانکاران خواست پیش از انعقاد قرارداد، از معتبر بودن مجوز طراحی و مونتاژ شرکت فروشنده آسانسور اطمینان حاصل کنند.
او ادامه داد: پس از نصب آسانسور نیز مالک باید درخواست بازرسی را از طریق سامانه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ثبت کند تا پس از انجام بازرسیهای لازم، گواهی ایمنی و استاندارد صادر شود.
عزیزی وجود قرارداد یکساله سرویس و نگهداری میان مالک و شرکت فروشنده آسانسور را نیز برای صدور گواهی استاندارد ضروری دانست و تصریح کرد: اگر چنین قراردادی صوری و غیرواقعی باشد، مسئولیت حوادث احتمالی متوجه طرفهای قرارداد خواهد بود.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا استفاده از آسانسورهای فاقد گواهی استاندارد، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد فارس اطلاع دهند.
منبع: استاندارد فارس