شهروندخبرنگار ما تصاویری از رنگین کمان زیبا در آسمان روستای گردشگری توآباد استان قزوین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رنگین کمان یکی از پدیده‌های زیبایی است که پس از بارش باران نمایان می‌شود و جلوه زیبایی به آسمان می‌بخشد. روستای گردشگری توآباد در بخش آبگرم استان قزوین واقع شده است. این روستا به دلیل شرایط آب و هوایی مناسبی که دارد، اغلب اوقات با بارش باران همراه است. 
بعد از بارش باران رنگین کمان زیبایی در آسمان این روستا شکل گرفت که طراوت و شادابی زیبایی به آسمان این منطقه بخشید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

جلوه گری رنگین کمان در آسمان روستای گردشگری توآباد

جلوه گری رنگین کمان در آسمان روستای گردشگری توآباد

جلوه گری رنگین کمان در آسمان روستای گردشگری توآباد

جلوه گری رنگین کمان در آسمان روستای گردشگری توآباد + عکس

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برچسب ها: رنگین کمان ، سوژه خبری ، بارش باران
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