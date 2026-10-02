شهروندخبرنگار ما تصاویری از رنگین کمان زیبا در آسمان روستای گردشگری توآباد استان قزوین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رنگین کمان یکی از پدیده‌های زیبایی است که پس از بارش باران نمایان می‌شود و جلوه زیبایی به آسمان می‌بخشد. روستای گردشگری توآباد در بخش آبگرم استان قزوین واقع شده است. این روستا به دلیل شرایط آب و هوایی مناسبی که دارد، اغلب اوقات با بارش باران همراه است.

بعد از بارش باران رنگین کمان زیبایی در آسمان این روستا شکل گرفت که طراوت و شادابی زیبایی به آسمان این منطقه بخشید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

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