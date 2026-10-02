باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام نوفرستی اما جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلی المهدی (عج) بیرجند، با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای دشمنان گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که باید توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح را بیش از گذشته تقویت کند تا دشمن جرأت تعرض و جنگ با کشور را نداشته باشد.
او با بیان اینکه اقتدار کشور در گرو وحدت و انسجام مردم، مسئولان و نیروهای مسلح است، افزود: حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نیروهای مسلح، یکی از عوامل مهم خنثیسازی توطئههای دشمنان است و این انسجام باید حفظ شود.
حجتالاسلام نوفرستی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و ضربه زدن به وحدت و انسجام داخلی است و همه مسئولان و مردم باید نسبت به این توطئهها هوشیار باشند و اجازه ندهند فرصت برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ضرورت تقویت توانمندیهای دفاعی کشور عنوان کرد: همانگونه که در قرآن کریم بر فراهم کردن توان و آمادگی برای مقابله با دشمن تاکید شده است، باید در حوزههای مختلف دفاعی و نظامی آمادگی لازم وجود داشته باشد.
او همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و با هدایت رهبری، در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کردهاند و امروز نیز آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات را دارند.
حجتالاسلام نوفرستی با تاکید بر اهمیت هوشیاری امنیتی اظهار کرد: مردم باید نسبت به تحرکات و توطئههای دشمن حساس باشند و موارد مشکوک و اطلاعات مربوط به تهدیدهای احتمالی را از مسیرهای قانونی به نیروهای مسئول اطلاع دهند.
امام جمعه موقت بیرجند با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت تصریح کرد: شهادت فرماندهان و رهبران مقاومت نهتنها پایان راه نیست، بلکه خون شهدا میتواند موجب تداوم و تقویت مسیر مقاومت و بیداری ملتها شود.
او با اشاره به شهید سیدحسن نصرالله گفت: شخصیتهایی مانند شهید سیدحسن نصرالله با شهادت خود به الگوهایی ماندگار برای جبهه مقاومت تبدیل شدند و مسیر آنان با شهادتشان متوقف نخواهد شد.
حجتالاسلام نوفرستی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، پیروی از حق و حرکت در مسیر صراط مستقیم را عامل سعادت انسان دانست و افزود: انسان باید با شناخت حق و عمل به دستورات الهی، مسیر زندگی خود را بر اساس تقوا، ایمان و تبعیت از خداوند قرار دهد.
او بیان کرد: اگر انسان از مسیر حق فاصله بگیرد، زمینه گرایش به باطل فراهم میشود؛ از این رو باید همواره مراقب گناهان، آلودگیها و عواملی بود که انسان را از مسیر هدایت و صراط مستقیم دور میکند.
حجتالاسلام نوفرستی با قدردانی از حضور مردم در صحنه و تلاش نیروهای مسلح، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد.
منبع: ایرنا