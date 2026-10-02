منابع عبری از سقوط یک فروند هواپیمای سبک در منطقه وادی عاره در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند که در پی آن یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - منابع عبری از سقوط یک فروند هواپیمای سبک اسرائیلی در نزدیکی «وادی قرع» در منطقه وادی عاره در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، پس از سقوط هواپیما، محل حادثه دچار آتش‌سوزی شد و نیرو‌های امدادی به منطقه اعزام شدند.

شبکه عبری «کان» گزارش داد که در این حادثه دو نفر زخمی شدند که یکی از آنها داخل هواپیما گرفتار شده بود.

سازمان «زکا» که تیم‌های داوطلب واکنش اضطراری را در اختیار دارد، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود اعلام کرد یکی از مجروحان این حادثه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

منبع: شهاب