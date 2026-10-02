باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع)، فرزند امام جواد(ع)، ویژه‌برنامه‌های متعددی در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران علیهم‌السلام واقع در قم، خیابان آذر، کوی 59 برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها از روز جمعه 10 مهرماه آغاز خواهد شد؛ در نخستین برنامه، مراسم مناجات سحرگاهی و قرائت دعای پرفیض کمیل، سحرگاه جمعه و دو ساعت پیش از اذان صبح برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سیدحسن مؤمنی به سخنرانی و بیان معارف می‌پردازد و حاج سیدمهدی میرداماد با نوای خود دعای پرفیض کمیل را برای حاضران قرائت خواهد کرد. این مراسم با محوریت گرامیداشت سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) برگزار می‌شود.

همچنین در ادامه برنامه‌های روز جمعه 10 مهرماه، مراسم تعویض پرچم به مناسبت عزاداری سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) ساعت 16 در حرم مطهر برگزار خواهد شد.

در این مراسم، محمدحسین اقبالی به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد، سیدمهدی تحویلدار اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت و حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر به ایراد سخنرانی می‌پردازد. همچنین حاج سیدرضا تحویلدار به مداحی خواهد پرداخت و امبرحسین آکار نیز به شعرخوانی در این مراسم می‌پردازد.

در ادامه، مراسم عزاداری شب رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) شنبه 11 مهرماه ساعت 20 برگزار می‌شود. در این برنامه، محمدحسین اقبالی قاری قرآن، حجت‌الاسلام حسینی قمی سخنران و حاج سیدمهدی میرداماد و کربلایی سیدمحمدرضا نوشه‌ور مداحان مراسم خواهند بود.

همچنین مراسمات عزاداری سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) در روز شنبه و یکشنبه 11 و 12 مهرماه، از ساعت 20 برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام حسینی قمی و حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری در این برنامه‌ها به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

در بخش مداحی این دو شب نیز حاج سیدمهدی میرداماد، کربلایی سیدامیر حسینی و کربلایی سیدمحمدرضا نوشه‌ور به نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

روز یکشنبه 12 مهرماه، همزمان با سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع)، برنامه‌های عزاداری از ساعات مختلف روز در حرم مطهر برگزار می‌شود.

در نخستین برنامه این روز، حاج محسن شیرازی پیش از نماز ظهر و عصر به اجرای برنامه خواهد پرداخت. پس از اقامه نماز ظهر و عصر نیز حاج غلامرضا زنگی به مداحی و مرثیه‌سرایی می‌پردازد.

کربلایی مهدی سعادتی نیز پیش از نماز مغرب و عشاء در جمع عزاداران حضور خواهد داشت و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، حاج مهدی حیدرزاده به اجرای برنامه عزاداری خواهد پرداخت.

همچنین مراسم عزاداری شام رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) یکشنبه 12 مهرماه از ساعت 20 برگزار می‌شود. در این مراسم، محمدحسین اقبالی به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد، حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری سخنرانی خواهد کرد و کربلایی سیدامیر حسینی نیز به نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی می‌پردازد.

مجموعه این برنامه‌ها با محوریت بزرگداشت مقام حضرت موسی مبرقع(ع) و تبیین جایگاه این شخصیت بزرگوار در میان خاندان اهل‌بیت(ع) و با حضور زائران، مجاوران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) برگزار خواهد شد.

حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) در این ایام میزبان عزادارانی خواهد بود که برای بزرگداشت سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع(ع) در برنامه‌های مختلف سوگواری، سخنرانی، تلاوت قرآن، مناجات و مداحی شرکت می‌کنند.

منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم