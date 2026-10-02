باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز با تبریک روز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امنیت و نظم را از مهمترین خدمات فراجا به جامعه دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت روستاها و عشایر در عرصه تولید و اقتصاد تأکید کرد.
او با تبریک روز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از فرماندهی انتظامی تا نیروهایی که در پاسگاههای دورافتاده کشور برای برقراری امنیت و نظم جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنند، همه در این خدمت مقدس دارای افتخار هستند.
دژکام افزود: چه خدمتی بالاتر از ایجاد امنیت و چه خدمتی بالاتر از ایجاد نظم وجود دارد؛ امنیت و نظم، هدیه فراجا به جامعه دینی ماست و باید از تلاشها و خدمات کارکنان فرماندهی انتظامی قدردانی کرد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به شهدای فراجا گفت: در سالهای اخیر، دشمن به صورت ویژه فرماندهی انتظامی را مورد حمله قرار داده است. هنگامی که دشمن ستاد و مجموعه فرماندهی انتظامی کشور را هدف قرار میدهد، در حقیقت مستقیماً وارد جنگ با درون جامعه شده است؛ چراکه وظیفه فراجا حفظ امنیت درون کشور است.
آیتالله دژکام با گرامیداشت یاد شهدای فراجا ادامه داد: شهدای عزیزی در این مسیر تقدیم شدهاند و برای خانوادهها و بازماندگان آنان از خداوند متعال عزت، عظمت، سعادت و خیر دنیا و آخرت مسئلت داریم. همچنین برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی در مجموعه فراجا، عزت دنیا و آخرت را از خداوند خواستاریم.
ضرورت توجه بیشتر به روستاها و عشایر
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز روستا و عشایر گفت: نقش روستا و عشایر در تولید و استقلال اقتصادی کشور بسیار مهم است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به نقش عشایر در تولیدات دامی اظهار کرد: اگر عشایر نباشند، مراتع گسترده کشور مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد. عشایر با تجربه چندصدساله خود در تولید گوشت و پرورش دام، حتی تا قلههای کوهها پیش میروند و این ظرفیت ارزشمند باید مورد حمایت قرار گیرد.
آیتالله دژکام همچنین نقش روستاها در تولیدات کشاورزی را مهم دانست و گفت: باید قدردان نقش روستاها و عشایر در اقتصاد کشور باشیم و سیاستگذاری برای آبادانی روستاها باید افزایش پیدا کند.
او با اشاره به وجود روستاهای متروکه در استان فارس افزود: متأسفانه در استان فارس روستاهای متروکه زیادی داریم که عوامل مختلفی از جمله مشکلات مربوط به آب در آن نقش داشته است. باید برای آبادانی روستاها برنامهریزی جدی صورت گیرد؛ روستای آباد برای کشور مفید است و این موضوع باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس از دستگاههای اجرایی و بهویژه مجموعههای مسئول در استانداری خواست با جدیت بیشتری موضوع آبادانی روستاها را دنبال کنند و سایر دستگاههای اجرایی را نیز به میدان بیاورند.
او تأکید کرد: جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط باید در این زمینه به صورت ویژه وارد میدان شوند. بخشی از جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و نقش روستا و عشایر در پیروزی در این عرصه، کلیدی است.
عشایر فارس؛ پیامآور آمادگی برای دفاع از کشور
آیتالله دژکام همچنین با قدردانی از برگزاری رژه عشایری فارس گفت: پنجشنبه گذشته در کنار استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران استان در این مراسم حضور داشتیم و همه از این تشکل عظیم و قدرتمند عشایری لذت بردند.
او افزود: حضور زنان و مردان عشایر با سلاحهایی که در اختیار داشتند، پیام روشنی داشت؛ اینکه عشایر غیور ایران اسلامی از وجببهوجب خاک کشور حراست میکنند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
نماز؛ عامل تقویت روحیه جهاد و پیروزی
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز در مشهد مقدس و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این اجلاس گفت: در پیام رهبر معظم انقلاب، بر نقش ویژه اقامه نماز در جهاد، فتح و ظفر در میدانهای مبارزهای که امروز پیش روی ملت ایران قرار دارد، تأکید شده است.
او با استناد به آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره اظهار کرد: خداوند متعال میفرماید «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»؛ یعنی برای رسیدن به اهداف خود از نماز کمک بگیرید؛ بنابراین اگر جامعهای میخواهد در میدانهای مختلف موفق باشد، باید به نماز توجه ویژه داشته باشد.
آیتالله دژکام ادامه داد: خداوند فرموده است «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»؛ هر کس خدا را یاری کند، خداوند او را یاری خواهد کرد. در ادامه نیز از کسانی که خدا را یاری میکنند با اقامه نماز یاد شده است.
او با تأکید بر ضرورت توجه به نماز در مدارس و دانشگاهها گفت: در دیدار با مدیران آموزش و پرورش و همچنین برخی مدیران آموزش عالی، بر اهمیت نماز تأکید کردهام. اگر از مشکلات اجتماعی و فرهنگی گلایه داریم، باید از نماز برای حل این مشکلات کمک بگیریم و در کنار آن، سایر وظایف قانونی و شرعی نیز انجام شود.
مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند تقسیم کار است
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: امروز در یک جنگ فرهنگی و اجتماعی قرار داریم و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
او افزود: برخی از مردم درباره وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه گلایه دارند. رهبر معظم انقلاب نیز بر وجود جنگ فرهنگی و اجتماعی دشمن تأکید کردهاند. برای مقابله با این مسائل باید به نماز توجه کرد، چراکه قرآن کریم میفرماید: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ».
آیتالله دژکام با تأکید بر اینکه توجه به نماز به معنای تعطیل کردن سایر اقدامات نیست، گفت: برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی، یک بسته اقدامات لازم است. آموزش و پرورش وظیفهای دارد و فرماندهی انتظامی نیز وظیفه دیگری بر عهده دارد؛ این دو وظیفه با یکدیگر تضاد ندارند، بلکه یکدیگر را تکمیل میکنند.
او افزود: از آموزش و پرورش انتظار داریم در حوزه فرهنگی و نماز وظیفه خود را انجام دهد و از فرماندهی انتظامی نیز انتظار میرود وظایف انتظامی و امنیتی خود را دنبال کند. چند سال است بر ضرورت تقسیم کار تأکید میکنیم و باید این تقسیم کار را جدی بگیریم.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه درباره مسائل اجتماعی و وضعیت کوچه و خیابانها اظهار کرد: از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تشکر میکنم که بر مسئولیت دستگاه قضایی در قبال مسائل اجتماعی تأکید کردهاند. بخشی از این مسئولیت متوجه دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعیالعموم است و البته برای انجام آن هماهنگیهای لازم باید صورت گیرد.
او ادامه داد: نباید اختلافنظرها و رقابتهای سیاسی را وارد مسائل اجتماعی کنیم و اجازه دهیم کار مردم روی زمین بماند. باید با آسیبهای اجتماعی و مسائل فرهنگی به صورت جدی برخورد شود و هر دستگاهی وظیفه خودش را به درستی انجام دهد.
تأکید بر ارتباط نماز و برکت اقتصادی
آیتالله دژکام با اشاره به ارتباط میان نماز و مسائل اقتصادی گفت: نماز و مسائل اقتصادی نیز با یکدیگر ارتباط دارند و در آموزههای دینی بر این موضوع تأکید شده است که نماز و ارتباط با خدا میتواند زمینهساز برکت در زندگی انسان باشد.
او با نقل خاطرهای از یک مهندس شیرازی افزود: در سالهای نخست فعالیت خود، با یکی از فرماندهان سپاه برای بررسی یک طرح عمرانی به دیدار یک مهندس جوان رفتیم. او از مشکلات اقتصادی و نبود کار گلایه داشت و میگفت حتی برای تأمین هزینههای زندگی نیز دچار مشکل شده است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: این فرد تعریف کرد که یکی از پیرزنهای همسایه وقتی ناراحتی او را دید، توصیه کرد دو رکعت نماز در امامزادهای بخواند و برای حل مشکل خود توسل کند. او نیز این کار را انجام داد و در مسیر بازگشت، پیش از ورود به شیراز، تلفنش به صدا درآمد و نخستین پروژه کاری خود را به او پیشنهاد کردند؛ پروژهای که طراحی سایت همان امامزاده بود.
او خاطرنشان کرد: این خاطره برای بیان این نکته است که انسان باید در کنار تلاش و انجام وظیفه، به خداوند نیز توکل داشته باشد و از او طلب برکت کند. انسان باید بگوید خدایا به نام تو و به امید تو برای کار و تلاش میروم و از خداوند بخواهد که در زندگی و تلاش او برکت قرار دهد.
مؤمن باید در برابر مردم روحیه گرهگشایی و نیکوکاری داشته باشد
امام جمعه شیراز، با تأکید بر اینکه تقوا در رفتار انسان با عقلانیت، بردباری و نیکوکاری همراه است، گفت: نمیتوان کسی را باتقوا دانست، اما رفتار او عمداً همراه با فجور و بدی باشد؛ انسان باتقوا ممکن است گاهی در اثر وسوسه شیطان دچار خطا شود، اما به محض آگاهی باید آن را جبران و توبه کند.
او با اشاره به مفهوم نیکوکاری اظهار کرد: نیکی و نیکوکاری گاهی نسبت به خود انسان و گاهی نسبت به دیگران انجام میشود. نماز خواندن و روزه گرفتن، از جمله اعمال نیکی است که انسان برای خود انجام میدهد و از شرایط «ابرار» محسوب میشود؛ اما در ادبیات عمومی، هنگامی که از نیکوکاری سخن میگوییم، بیشتر منظورمان خیر رساندن به دیگران است.
امام جمعه شیراز با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) که در کتاب شریف «عدة الداعی» نقل شده است، بیان کرد: مؤمن برای مؤمن رحمت است و نشستن در کنار یک مؤمن و گفتوگو با او برکت دارد؛ بنابراین باید قدر فرصتهایی را که برای خدمت به مؤمنان در اختیار ما قرار میگیرد بدانیم.
آیتالله دژکام با اشاره به حضور دانشجویان، طلاب و سربازان از شهرها و مناطق مختلف کشور در شیراز گفت: جوان دانشجو، طلبه یا سربازی که از شهر و خانواده خود فاصله گرفته و به شیراز آمده است، باید احساس کند که مؤمنان این شهر او را مورد لطف و رحمت خود قرار میدهند.
او افزود: با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها، باید از دانشجویان استقبال شایسته داشته باشیم؛ چراکه بر اساس این روایت، حضور یک مؤمن در میان ما فرصتی برای نزول رحمت الهی است.
نماینده ولیفقیه در استان فارس همچنین خطاب به کارکنان ادارات، بانکها و مجموعههای مختلف که روزانه با مراجعان مواجه هستند، گفت: وقتی مؤمنی برای حل مشکلی وارد یک اداره میشود، نباید با بیحوصلگی با او برخورد کنیم. او بیدلیل مراجعه نکرده و نیاز و گرفتاری دارد. اگر میتوانیم مشکل او را در چارچوب قانون حل کنیم، باید این کار را با روحیه خیرخواهی انجام دهیم.
آیتالله دژکام با تأکید بر اینکه رعایت قانون مانع خدمترسانی نیست، اظهار کرد: گاهی قانون اجازه انجام کاری را نمیدهد و در این شرایط باید صادقانه گفت که امکان انجام آن وجود ندارد؛ اما گاهی قانون راه را باز گذاشته و ما صرفاً از روی سختگیری یا بیحوصلگی کار مردم را دشوار میکنیم. در چنین شرایطی، رحمت الهی را از خود دور کردهایم.
او با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در مجموعههای انتظامی و سایر دستگاههای خدمترسان افزود: مراجعهکنندهای که برای حل مشکل خود به شما مراجعه میکند، میتواند فرصتی برای انجام یک کار خیر باشد. اگر مشکل او را حل کردید، در حقیقت زمینه نزول رحمت الهی بر خودتان را فراهم کردهاید.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به خاطرهای از یکی از نیروهای فراجا گفت: یکی از نیروهای خدوم انتظامی که اکنون بازنشسته شده است، همچنان در بخشی دیگر مشغول خدمت است و از خدا خواسته بود که فرصت خدمت به مردم را تا پایان عمر از او نگیرد. چنین روحیهای نشان میدهد که برخی افراد خدمت به خلق خدا را یک نعمت و فرصت بزرگ میدانند.
آیتالله دژکام در ادامه بر ضرورت خیرخواهی کامل در گرهگشایی از کار مردم تأکید کرد و گفت: اگر کسی مسئولیت پیگیری کار یک برادر یا خواهر دینی را برعهده میگیرد، نباید صرفاً برای رفع تکلیف اقدامی انجام دهد و بعد کار را رها کند؛ بلکه باید تا جایی که امکان دارد با خیرخواهی موضوع را دنبال کند.
او خطاب به افرادی که در حوزه وکالت و پیگیری امور مردم فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: رعایت انصاف در دریافت حقالزحمه ضروری است. قرار نیست کسی خدمات خود را رایگان ارائه کند و او نیز زندگی و هزینههای خود را دارد، اما نباید شرایطی ایجاد شود که مراجعهکننده احساس کند کسی که برای حل مشکل او آمده، خود به دنبال بهرهبرداری ناعادلانه از اوست.
نماینده ولیفقیه در استان فارس ادامه داد: اگر کسی میگوید برای حل مشکل دیگری اقدام میکنم، باید تا حد امکان خیرخواهی را به خرج دهد. امام صادق (ع) درباره کوتاهی در کمک به مؤمن هشدار دادهاند و بیتوجهی به نیاز مؤمن را امری بسیار سنگین دانستهاند.
وی افزود: اگر انسان بتواند به برادر دینی خود کمک کند، اما از این کار خودداری کند، ممکن است روزی به جایی برسد که برای رسیدگی به کار دشمنان خدا و در خدمت ظلم قرار گرفتن ناچار شود؛ بنابراین باید مراقب باشیم فرصتهای خدمت به مردم را از دست ندهیم.
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ کرامت مؤمنان، بهویژه افراد کمبرخوردار، تأکید کرد و گفت: نباید در مجالس و اجتماعات، فردی را صرفاً به دلیل نداشتن مال و امکانات تحقیر کنیم و در مقابل، برای افراد ثروتمند احترام و جایگاه بیشتری قائل شویم.
او با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره تحقیر مؤمن فقیر گفت: کوچک شمردن و تحقیر یک مسلمان فقیر، پیامد دارد و انسان باید بداند رفتار او در دنیا بدون حساب و کتاب نمیماند و در قیامت باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
امام جمعه شیراز در پایان خاطرنشان کرد: رفتار ما با مردم حساب و کتاب دارد و روزی باید پاسخگوی آن باشیم. اگر میتوانیم گرهی از کار مؤمنی باز کنیم، باید این فرصت را غنیمت بشماریم و با انصاف، خیرخواهی، بردباری و حفظ کرامت انسانها رفتار کنیم.