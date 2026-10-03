باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فضل خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های دامداران متحرک عشایر گفت: علی رغم دستور وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سال مبنی بر تولید قرادادی دام عشایر، اما تاکنون نهاده و وجهی دریافت نکردیم.

به گفته وی، اتحادیه و سازمان امور عشایر ایران از محل مالیات بر ارزش افزوده، نهاده خریداری کردیم و در اختیار ۳ استان قرار دادیم و کماکان این انر به منظور تامین علوفه زمستانی ادامه دارد.

خرم ادامه داد: در حوزه برندسازی، اتحادیه فرآیندی فراهم می کند تا عرضه پروتئین برای دستگاه های اجرایی داشته باشیم که به زودی تحقق خواهد یافت.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۲۵ درصد گوشت مورد نیاز کشور را تامین می کنند، افزود: با اجرای تولید قراردادی و فراهم کردن بستر، میزان تامین گوشت قرمز توسط جامعه عشایر افزایش می یابد به طوریکه با اجرای کامل تولید قرادادی این رقم به ۳۵ تا ۴۰ درصد می رسد.

وی قیمت هر کیلو دام زنده ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد.