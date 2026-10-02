کارشناس هواشناسی گلستان از ورود سامانه ناپایدار به استان خبر داد و گفت: از عصر امروز با افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع پدیده گرد و خاک به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - معقولی اظهار کرد: با نفوذ این سامانه ناپایدار، وزش باد نسبتاً شدید در استان آغاز می‌شود و در کنار آن، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: از فردا شب فعالیت سامانه بارشی تقویت خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز یکشنبه آسمان استان ابری و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به کاهش محسوس دما در روز یکشنبه گفت: دمای هوا در این روز حدود ۸ تا ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.

معقولی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شرایط جوی پیش رو، از شهروندان خواست از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی همچنین به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی و وزش باد شدید، هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

برچسب ها: هواشناسی ، گرد و غبار
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