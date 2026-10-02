محمد نخودی با نتیجه ۹-۶ مقابل نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u062e\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0648\u0632\u0646 \u06f8\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f9-\u06f6 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc\u0627\u062a\u0648 \u0627\u06cc\u0634\u06cc\u06af\u0648\u0631\u0648 \u0646\u0627\u06cc\u0628 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0646 \u0622\u0648\u06cc\u062e\u062a.