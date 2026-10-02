محمد نخودی با نتیجه ۹-۶ مقابل نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخودی در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۹-۶ مقابل هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

برچسب ها: محمد نخودی ، کشتی
خبرهای مرتبط
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
کاپ نایب‌قهرمانی کشتی آزاد جهان به کشور بازگشت
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
اعلام اسامی اردو ارزیابی آمادگی جسمانی تیم ملی کشتی آزاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۵
ماشاءالله
آفرین قهرمان
۰
۰
پاسخ دادن
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
آخرین اخبار
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
ناکامی تیم ریکرو ایران در کسب مدال برنز
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  
دست مریم بربط به مدال برنز جودو نرسید
پدل ایران از راهیابی به فینال بازماند
تیم ملی واترپلو ایران از صعود به فینال بازماند
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
تغییر سرمربی به تیم ملی فوتبال کمک می‌کند/ دیوار کوتاه‌تر از بازیکن پیدا نکردند
پایان کار فرنگی کاران ایرانی در بازی‌های آسیایی با کسب ۲ مدال طلا و ۱ مدال برنز
مهدی بالی به مدال برنز رسید