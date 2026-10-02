امام جمعه سنندج گفت: امنیت امروز کشور و به‌ویژه استان‌های مرزی همچون کردستان، حاصل ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه محمدی _  ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و دیگر شهدای ایران اسلامی، با تبریک هفته نیروی انتظامی  اظهار کرد: نیرو‌های نظامی و امنیتی کشور در سه جبهه هشت سال دفاع مقدس، جنگ‌های اخیر و تأمین امنیت داخلی، نقش مؤثری در دفاع از کشور و مردم داشته‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه، آبادانی و پیشرفت هیچ کشوری بدون امنیت امکان‌پذیر نیست، افزود: جامعه در سایه امنیت می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند و این امنیت مرهون فداکاری و ازخودگذشتگی مدافعان امنیت است.

امام جمعه سنندج، ایثار در راه خدمت به مردم را از جلوه‌های سعادت انسانی دانست و گفت: نیرو‌های انتظامی و مدافعان امنیت، مصداق واقعی ایثار و ازخودگذشتگی در راه مردم هستند و باید یاد و خاطره شهدای این عرصه همواره گرامی داشته شود.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به انتظارات مردم از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: مردم چشم انتظار اقدام مسئولان هستند و نیروی انتظامی باید ملجأ و پناه کسانی باشد که زبان و توان دفاع از حقوق خود را ندارند.

وی در ادامه بر ضرورت اصلاح در ساختار مدیریتی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: اصلاح باید از خود انسان آغاز شود و مسئولان به دلیل جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارند، در این مسیر وظیفه و مسئولیت بیشتری دارند.

امام جمعه سنندج افزود: مسئولی که دغدغه توسعه، رفع نیاز نیازمندان، مهار گرانی و حل مشکلات جوانان را نداشته باشد، نمی‌تواند مدیری در تراز جامعه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقشار نیازمند اظهار کرد: قشر نیازمند بیش از هر زمان دیگری به نگاه ویژه مسئولان نیاز دارد و مسئولان باید با حضور در میان مردم، مشکلات آنان را از نزدیک ببینند و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت: ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی در کشور وجود دارد و باید از توان اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و منابع موجود برای کاهش مشکلات اقتصادی استفاده شود.

وی با انتقاد از افزایش نرخ ارز و آثار آن بر زندگی مردم افزود: افزایش قیمت ارز و رشد قیمت کالا‌ها فشار بیشتری بر مردم وارد کرده است و مسئولان باید برای کنترل گرانی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدامات مؤثری انجام دهند.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به حضور ملت ایران در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، هرگز میدان را خالی نکرده و همواره در دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش‌آفرین بوده است.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به استمرار تحریم‌ها و فشار‌های خارجی علیه ایران گفت: آنچه بر ملت ایران گذشته است باید در تاریخ ثبت شود و نباید ظلم و فشار‌هایی که بر مردم وارد شده، فراموش شود.

 

برچسب ها: کردستان ، نمازجمعه سنندج ، خطبه های نمازجمعه
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