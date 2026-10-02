امام جمعه موقت اهواز گفت: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی ثمره خون شهدا و ایستادگی در دوران دفاع مقدس است و مسیر مقاومت با قوت و صلابت ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبه‌های نماز جمعه اهواز ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: به فرموده رهبر شهیدمان تنها راه خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن، حفظ وحدت کلمه و همبستگی آحاد ملت است.

امام جمعه موقت اهواز ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی جان‌برکفان نیروی انتظامی است لذا به همین مناسبت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این نیرو را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز، افزود: این پیام نشان‌دهنده جایگاه رفیع نماز در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی است. برپایی نماز، نخستین ثمره حکومت صالحان است و ملت قهرمان ایران همواره در کنار ایستادگی در میدان‌های نبرد، توجه ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته‌ است لذا از نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها و ائمه جمعه خواستار توجه مضاعف به ترویج فرهنگ نماز هستیم.

اخوان صباغ با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: شوکت و اقتداری که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، ثمره ایستادگی در دوران دفاع مقدس و پیروی از ولایت است. امروز ایران اسلامی به عنوان قدرت چهارم جهان شناخته می‌شود اما دشمن با ابزارهای فشار اقتصادی سعی در تضعیف اراده ملت دارد. حضور پرشور و مقتدرانه مردم در عرصه‌های مختلف طی هفت ماه اخیر، هراسی عمیق در دل دشمنان ایجاد کرده است.

وی در خصوص تحولات فلسطین و سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی تاکید کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی طی سه سال اخیر با به شهادت رساندن ۷۰ هزار نفر از مردم مظلوم غزه ثابت کرد که به هیچ هدف راهبردی نرسیده است.

وی ادامه داد: امروز برای جهانیان مسجل شده که هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل فروپاشیده و جبهه مقاومت با اتکا به ایمان، در برابر ماشین جنگی دشمن ایستاده است.

امام جمعه موقت اهواز با تحلیل وضعیت ژئوپلیتیک منطقه تصریح کرد: آمریکا در حال حاضر در یک بن‌بست سیاسی و نظامی گرفتار شده است. واشنگتن نه توان تغییر راهبردهای حاکمیتی ایران در کنترل تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز را دارد و نه قادر است از شکست‌های پی‌درپی خود در منطقه جلوگیری کند.

وی با اشاره به ادعاهای واهی مقامات غربی و ترامپ یادآور شد: دشمنان هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند، ملت ما با تاسی از فرهنگ عاشورایی در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن آماده است و به هر تهدیدی، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد داد، امنیت و اقتدار امروز ایران، ثمره خون رهبر شهیدمان است و مسیر مقاومت با قوت و صلابت ادامه خواهد یافت.