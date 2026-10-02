باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بارش باران گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کرج ـ چالوس در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده‌های تویر، مکارود و ولی‌آباد ترافیک نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه در محدوده دماوند نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع و آزادراه تهران ـ قم در محدوده بهشت زهرا نیز شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی از رانندگان خواست ضمن توجه به شرایط جوی و رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودرو‌های مقابل را حفظ کرده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده‌ای را در اولویت قرار دهند.

منبع: راهور