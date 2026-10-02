باشگاه خبرنگاران جوان _ نماز جمعه این هفته کرمان، به امامت حجت الاسلام عسکری خطیب موقت در مصلای امام علی (ع) اقامه شد. خطیب جمعه کرمان در جمع نمازگزاران گفت: زندگی چنانچه بر اساس عقل و فطرت استوار باشد زندگی سالمی است و چنانچه افراد ولایت مدار باشند به این سبک زندگی سالم دست خواهند یافت.



وی افزود: کشور اکنون در حال دفاع مقدس است و آمریکا و اسرائیل و همراهان اروپایی آنها باید بدانند چنانچه بخواهند بر جنگ افروزی خود ادامه دهند به همان سرنوشتی دچار می‌شوند که صدام دچار شد.

خطیب جمعه کرمان تاکید کرد: ملت ایران جنگ طلب نیست بلکه جنگ بلد است و در بیش از ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایستاده و پیروز میدان بوده است.



حجت الاسلام عسکری به ۱۰ مهر روز نخبگان اشاره کرد و گفت: امام شهید همواره عنایت ویژه‌ای به پرورش نخبگان و حفظ آنها داشت و نخبگان از ارکان اصلی پیشرفت کشورند و آنها نیز باید قدر کشور را بدانند و بعد از تحصیل بمانند و برای امت اسلامی کار و خدمت کنند.

وی همچنین با یادآوری ۱۳ مهر روز فراجا گفت: یکی از واضح‌ترین خدمات فرماندهی انتظامی کشور، شهدایی است که برای امنیت مردم تقدیم می‌کند و به گفته امام شهید، زحمات شبانه روزی آنها در حکم جهاد در راه خداست.



خطیب موقت جمعه همچنین تاکید کرد: در شرایط امروز، رسانه‌ها باید روایتگر فتح باشند نه بیانگر ضعف و مشکلات و هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد، اما بیان ضعف‌ها به دشمن آدرس می‌دهد که از چه ناحیه‌ای می‌تواند ضربه بزند.

وی افزود: جریان تولید و فروش نفت ادامه دارد و ایران قدرتمند و ثروتمند، هرگز تسلیم آمریکا و اسرائیل نخواهد شد و آمریکا و متحدانش باید بدانند هرگونه تجاوز به ایران، پاسخی سریع‌تر، دردناک‌تر و کوبنده‌تر از قبل دریافت خواهند کرد.



حجت الاسلام عسکری ضمن تاکید بر حفظ وحدت و انسجام و حفظ حرمت خادمین نظام گفت: توجه به مسئله زیست عفیفانه و اقدام قانونی برای حل مسئله بی‌حجابی که منجر به برهنگی می‌شود، و هم منکر اخلاقی دینی قانونی و هم سیاسی است و باید جلوی آن گرفته شود.



