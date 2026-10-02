باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام کمال عسکری در خطبه‌های نماز جمعه آبادان اظهار کرد: در این روزها شاهد خروج سربازان آمریکایی از عراق هستیم و آنها ناچار شدند این کشور را ترک کنند، اما دولت عراق باید مراقب باشد که دشمن در این شرایط نقشه‌هایی طراحی نکند.

وی افزود: رهبر شهید ما هیمنه آمریکا را در منطقه شکست، اخراج آمریکا از عراق می‌تواند زمینه‌ای برای اخراج این کشور از منطقه باشد.

امام جمعه موقت آبادان ادامه داد: مردم ما با ایستادگی در برابر ظلم، مقاومت را به جهانیان نشان دادند و این ایستادگی به الگویی برای ملت‌های آزاده تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام عسکری با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: این نهاد انقلابی با هوشیاری، فداکاری و تقدیم هزاران شهید و جانباز، امنیت را به کشور هدیه می‌دهد.

وی افزود: این امنیت اتفاقی نیست بلکه حاصل تلاش شبانه‌روزی و ایثار سبزپوشان نیروی انتظامی است و این نیرو در برابر مردم قانون‌مند، نماد رافت و در برابر عوامل دشمن نماد اقتدار است.

امام جمعه موقت آبادان از دولت و مجلس خواست مشکلات نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دهند و بر ضرورت حفظ اقتدار این نیرو در برابر عوامل دشمن تاکید کرد.

وی بیان کرد: پرسنل نیروی انتظامی در آبادان باید نسبت به مردم این شهر همت و حضور بیشتری داشته باشند زیرا حضور مردم و نیروی انتظامی در کنار یکدیگر می‌تواند اقتدار ملی را شکل دهد.

حجت‌الاسلام عسکری با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت دلار و کالاهای اساسی اظهار کرد: این وضعیت اتفاقی نیست و دولت و مجلس نباید همه مسائل را به جنگ و تحریم گره بزنند.

وی افزود: بخشی از گرانی‌ها به جنگ و محاصره اقتصادی مرتبط است اما ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت نیز در این شرایط بی‌تاثیر نیست و روزبه‌روز به صورت تصاعدی شاهد آشفته شدن بازار هستیم.

امام جمعه موقت آبادان با بیان اینکه باید با عوامل ایجادکننده این وضعیت برخورد شود، گفت: دشمن نقشه دارد با فشار اقتصادی و ایجاد تزلزل در بازار، آشوب دیگری در کشور ایجاد کند و از این فضا بهره ببرد.

وی با اشاره به شرایط بازار در آبادان گفت: در این شهر باید انضباط بازار برقرار شود زیرا تغییر قیمت‌ها برای مردم کمرشکن شده و در این راه دست‌های آلوده باید قطع شود.

وی خواستار ساماندهی وضعیت حجاب و پوشش در واحدهای صنفی شد و گفت: مجامع امور صنفی آبادان باید در این زمینه ورود کنند و دادستان نیز نسبت به ترک فعل‌ها در موضوع حجاب ورود جدی داشته باشد.

امام جمعه موقت آبادان در بخش دیگر سخنانش با اشاره به وجود سگ‌های بلاصاحب در این شهر گفت: سگ‌های بلاصاحب چهره شهر را به شکل زشتی درآورده‌اند و مسئولان مربوطه باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت آرامستان و گلزار شهدای آبادان اظهار کرد: شرایط این مجموعه بسیار نامناسب است و شهرداری باید برای ساماندهی و بهبود وضعیت آن اقدام کند.

حجت‌الاسلام عسکری افزود: شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و فرماندهان زیادی در این آرامستان آرمیده‌اند و شایسته نیست وضعیت چنین مکانی نامناسب باشد.

امام جمعه موقت آبادان با قدردانی از اقدامات شهرداری آبادان گفت: با فرا رسیدن فصل بارندگی و زمستان، ضرورت دارد عملیات لایروبی در شهر با سرعت بیشتری انجام شود، اما متاسفانه روند لایروبی‌ها در آبادان کند پیش می‌رود و باید برای آمادگی بیشتر شهر در برابر بارندگی‌ها اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

منبع: ایرنا