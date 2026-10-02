بر اساس نظرسنجی روزنامه «معاریو»، احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل ۵۳ کرسی و ائتلاف وی ۵۱ کرسی کسب خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس نظرسنجی منتشرشده در روزنامه «معاریو» در روز جمعه، احزاب مخالف در انتخابات سراسری ۲۷ اکتبر اسرائیل ۵۳ کرسی و ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، ۵۱ کرسی به دست خواهند آورد.
بر اساس این نظرسنجی، احزاب عربی ۱۲ کرسی و حزب «نیروهای ذخیره» به رهبری یوآز هندل نیز چهار کرسی کسب خواهند کرد.
طبق این برآوردها، نه ائتلاف نتانیاهو و نه مخالفان او به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه در کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل، دست نخواهند یافت.
بیشتر رهبران مخالفان اعلام کردهاند که برای تشکیل کابینه به حمایت احزاب عربی متکی نخواهند بود؛ موضوعی که چشمانداز تشکیل ائتلاف حاکم را نامشخص میکند.
روزنامه معاریو اعلام کرد که ائتلاف نتانیاهو در مقایسه با نظرسنجی قبلی دو کرسی به دست آورده و مخالفان نیز دو کرسی از دست دادهاند؛ در نتیجه، فاصله دو اردوگاه به دو کرسی کاهش یافته است.
در اردوگاه نتانیاهو، حزب لیکود به رهبری او با ۱۹ کرسی در صدر قرار دارد و پس از آن، حزب «قدرت یهود» به رهبری ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، با ۹ کرسی قرار میگیرد.
احزاب اولتراارتدوکس شاس و یهودیت متحد توراتی هر کدام هفت کرسی به دست خواهند آورد. همچنین پیشبینی شده است حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، پنج کرسی و حزب «مردم اسرائیل» به رهبری اوفر وینتر چهار کرسی کسب کنند.
در میان احزاب مخالف، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۱ کرسی پیشتاز است. پس از آن، حزب «با هم» به رهبری نفتالی بنت با ۱۳ کرسی، حزب «دموکراتها» به رهبری یائیر گولان با ۱۰ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با ۹ کرسی قرار دارند.
بر اساس این نظرسنجی، فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین هفت کرسی و فهرست متحد عربی به رهبری منصور عباس پنج کرسی به دست خواهند آورد.
در بخش دیگری از نظرسنجی که میزان مناسب بودن نامزدها برای تصدی نخستوزیری را بررسی کرده است، آیزنکوت با ۴۷ درصد در برابر ۴۱ درصد از نتانیاهو پیشی گرفته است؛ هرچند فاصله میان آنها به شش واحد درصد کاهش یافته است.
بنت نیز با ۴۵ درصد در برابر ۴۱ درصد از نتانیاهو پیش است؛ در حالی که نتانیاهو با ۴۴ درصد در برابر ۳۹ درصد از لیبرمن پیشی دارد.
نخستوزیر اسرائیل بهطور مستقیم انتخاب نمیشود و تشکیل کابینه به برخورداری از حمایت کافی در پارلمان بستگی دارد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۷ درصد از اسرائیلیها درباره احتمال وقوع یک حادثه امنیتی در ابعاد حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ابراز نگرانی کردهاند.
از میان شرکتکنندگان، ۴۳ درصد نگرانی متوسط و ۲۴ درصد نگرانی شدید خود را اعلام کردند. در مقابل، ۲۶ درصد گفتند نگران نیستند و هفت درصد نیز در اینباره موضع مشخصی نداشتند.
این نظرسنجی را مؤسسه «لازار ریسرچ» با مشارکت ۶۰۲ فرد بزرگسال اسرائیلی انجام داده است. حاشیه خطای آن چهار واحد درصد اعلام شده است.
منبع: آناتولی