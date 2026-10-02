همزمان با آیین تجلیل از آتش‌نشانان شیراز، از جهش در زیرساخت‌های ایمنی این کلان‌شهر با احداث ۱۰ ایستگاه جدید، خرید تجهیزات پیشرفته و رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه حوادث رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تجلیل از تلاش‌ها و رشادت‌های آتش‌نشانان و پاسداشت فداکاری‌های نیرو‌های امدادی در ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۱۴ شیراز واقع در شهرک والفجر در حالی برگزار شد که ضرورت توسعه زیرساخت‌های ایمنی و ارتقای توان عملیاتی شهر بیش از گذشته در کانون توجه قرار دارد. 

در این برنامه که با حضور مسئولان ارشد استانی و شهری همراه بود، دستاورد‌های مدیریت شهری در گسترش ایستگاه‌ها، تجهیز ناوگان به ابزار‌های پیشرفته و ورود فناوری‌های مدرن هوشمندسازی تبیین شد و بر تقویت نگاه علمی و پیشگیرانه در مدیریت بحران و ارتقای ایمنی کالبدی شهر تأکید شد.

جایگاه حرفه‌ای آتش‌نشانی و ضرورت بهره‌گیری از رویکرد‌های علمی و فناوری‌های نوین

حسینعلی امیری، استاندار فارس، با گرامیداشت رشادت‌های فعالان عرصه آتش‌نشانی، این حرفه را مظهر پیوندی ناگسستنی با حفظ جان و کرامت انسانی برشمرد و نگاه جامع به جایگاه حرفه‌ای و سلامت روان این نیرو‌ها را در مدیریت شهری ضروری دانست.

او این مناسبت را یادآور حماسه آتش‌نشانانی دانست که در سال ۱۳۵۹ و در بحبوحه تهاجم دشمن به پالایشگاه آبادان، با شجاعت بی‌نظیر برای اطفای حریق به دل خطر زدند و به شهادت رسیدند.

امیری با بیان اینکه فداکاری این نیرو‌ها الگویی برای تمامی آتش‌نشانان امروز است، آتش‌نشانی را رسالتی برای نجات جان انسان‌ها خواند که با فضیلت‌هایی، چون انضباط، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و فداکاری همراه است.

استاندار فارس اقدامات مدیریتی در مجموعه آتش‌نشانی شیراز و حمایت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری را در تجهیز ایستگاه‌ها، آموزش نیرو‌ها و بهره‌گیری از امکانات مدرن ستود و بر نقش نیرو‌های عملیاتی حاضر در خط مقدم حوادث تأکید کرد. 

او همچنین اهمیت نقش پیشگیرانه آتش‌نشانی را یادآور شد و افزود: آتش‌نشانان می‌توانند با تهیه گزارش‌های تحلیلی از حوادث، به بازوی پژوهشی مراکز علمی و دانشگاه‌ها تبدیل شوند. 

نماینده عالی دولت در فارس بر ضرورت رعایت استاندارد‌های ایمنی در صدور پروانه‌های ساختمانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور مانند پهپاد‌ها و ربات‌های امدادگر، تولید محتوای آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی و توجه همه‌جانبه به سلامت روان، معیشت و آرامش روانی خانواده‌های آتش‌نشانان تأکید کرد.

تغییر رویکرد به سازمان آماده و فناورانه و استمرار نوسازی تجهیزات تخصصی

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، نیز با تأکید بر اینکه ایمنی و حفظ جان شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: نگاه ما به سازمان آتش‌نشانی نگاه اداری و صرفاً مبتنی بر ردیف بودجه و اعتبار نیست؛ چراکه حفظ جان مردم را نمی‌توان به آینده و شانس موکول کرد و نمی‌توان منتظر وقوع حادثه ماند و سپس برای تأمین تجهیزات و امکانات اقدام کرد. 

او همزمانی برگزاری این آیین با نشست شهرداران کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها با رئیس‌جمهور و وزیر کشور را فرصتی ارزشمند دانست و به موفقیت و معرفی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شیراز به‌عنوان یکی از سازمان‌های برتر و ممتاز کشوری و دریافت لوح تقدیر توسط رئیس این سازمان اشاره کرد. 

اسدی با قدردانی از حضور و بازدید استاندار فارس، کار آتش‌نشانان را فراتر از اطفای حریق دانست و از ایثار، روحیه فداکاری و حضور دلگرم‌کننده آنان و همراهی صبورانه خانواده‌هایشان در مأموریت‌ها، شرایط بحرانی، جنگ‌ها، حوادث و بلایای طبیعی تجلیل کرد.

شهردار شیراز با تأکید بر این نکته که عرصه آتش‌نشانی جای آزمون و خطا نیست، بیان کرد: تلاش شده است سازمان آتش‌نشانی از یک مجموعه صرفاً واکنش‌گرا به سازمانی آماده، جوان و فناورانه تبدیل شود. 

او به اقدامات چند سال اخیر در زمینه احداث مجدد ایستگاه‌های قدیمی، ساخت ایستگاه‌های نوین و فعالیت مرکز آموزش آتش‌نشانی جنوب کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه تأمین تجهیزات نگاه انقباضی وجود ندارد و حتی اگر لازم باشد از بخش‌های دیگر هزینه‌ها را مدیریت کنیم، منابع لازم برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلاتی که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد فراهم می‌شود.

سکاندار مدیریت شهری شیراز همچنین به خرید نردبان ۵۶ متری با ارزش روز افزون بر ۷۰۰ میلیارد تومان و خرید انواع تجهیزات تخصصی از دوربین‌ها و دستکش‌های تخصصی تا تجهیزات امداد در چاه و غواصی اشاره کرد و بر ورود فناوری‌های نوین نظیر رونمایی از پهپاد آتش‌نشانی، جذب ۳۲۸ نیروی جوان و استمرار به‌روزرسانی ناوگان متناسب با استاندارد‌های روز دنیا تأکید کرد.

توسعه ساختاری ایستگاه‌ها و ارتقای کارآمدی با تکیه بر جوان‌سازی نیرو‌ها

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر شورا در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، تیز با تبریک روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی و قدردانی از اهتمام استاندار فارس در اختصاص زمان و بازدید دقیق از مجموعه، گفت: پیش از این دوره، شهر شیراز دارای ۲۱ ایستگاه آتش‌نشانی بود و در این دوره با احداث ۶ ایستگاه جدید و تجدید بنا و نوسازی چهار ایستگاه، مجموعاً ۱۰ ایستگاه وارد فرایند احداث، توسعه و بازسازی شده‌اند که نشان‌دهنده تحول زیرساختی در این حوزه است.

او همچنین به جوان‌سازی بدنه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ورود نیرو‌های تازه‌نفس و آموزش‌دیده اشاره کرد و افزود: با تعامل و هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، فرایند تأمین تجهیزات با جدیت و سرعت دنبال شده است.

زارعی افزایش کارآمدی، به حداقل رسیدن حواشی پیرامون سازمان و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی را از ویژگی‌های مدیریت آتش‌نشانی دانست و بر تداوم حمایت‌ها برای حفظ جان و امنیت شهروندان تأکید کرد.

افزایش توان عملیاتی در مأموریت‌های شهری و ملی و اجرای طرح هوشمندسازی

هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، نیز با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای حوادث و شهدای آتش‌نشان، اظهار کرد: رسالت و مأموریت اصلی آتش‌نشانی حفظ جان و مال آحاد مردم بدون توجه به جایگاه، صنف، شغل و موقعیت اجتماعی است و آتش‌نشانان بدون چشمداشت، جان خود را برای نجات انسان‌ها به خطر می‌اندازند.

او، میانگین حوادث روزانه در شیراز را حدود ۷۰ مورد و تماس‌های سامانه ۱۲۵ را روزانه صد‌ها مورد برشمرد و با اشاره به حضور فعال نیرو‌های شیراز در حوادث ملی مانند نشت مواد خطرناک در یزد، حادثه اسکله شهید رجایی بندرعباس، اعزام نیرو به تهران، حضور در جریان جنگ ۱۲ روزه و مراسم تشییع در قم، محور‌های چهارگانه توسعه سازمان را شامل توسعه ایستگاه‌ها، تقویت و نوسازی ناوگان، تأمین نیروی انسانی و هوشمندسازی معرفی کرد. 

عیدی‌پور از افزایش شمار ایستگاه‌ها از ۲۱ به ۲۷ ایستگاه، هزینه‌کرد بالغ بر یک همت به قیمت روز برای خرید انواع خودرو‌های سنگین، نیمه‌سنگین و سبک، تجهیزات تخصصی و نردبان ۵۶ متری، و همچنین ورود ۳۲۸ نیروی جوان به فاز عملیاتی خبر داد.

او افزود: با ورود پهپاد آتش‌نشانی، دوربین‌های ثبت وقایع برای انتقال زنده تصویر به مرکز فرماندهی، بی‌سیم‌های دیجیتال و تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، فرایند هوشمندسازی دنبال شده است. 

عیدی‌پور همچنین با تقدیر از حمایت‌های استاندار، شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز به‌ویژه طرح مطالبات کلیدی حوزه ایمنی در نشست‌های ملی با رئیس‌جمهور، بر آمادگی همه‌جانبه نیرو‌ها در شرایط بحران، حوادث و جنگ تأکید کرد.

رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه و نظارت هوشمند حوادث

در بخش پایانی این آیین که سیده مریم حسینی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیته محرومیت‌زدایی و جمعی از کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز حضور داشتند، از سامانه مدیریت یکپارچه و نظارت هوشمند حوادث آتش‌نشانی با نام آتور رونمایی به عمل آمد.

 این سامانه با هدف کمک به شناسایی دقیق محل وقوع حوادث و ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به شهروندان طراحی و راه‌اندازی شده است.

 استاندار فارس و شهردار شیراز و هیئت همراه پیش از برگزاری آیین تجلیل از آتش‌نشانان، با حضور در بخش‌های مختلف ایستگاه ۱۴ آتش‌نشانی شیراز از بخش‌های مختلف خدمات آتش‌نشانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات فعالیت‌ها، امکانات، نیازها، کیفیت ارائه خدمات و سطح آمادگی نیرو‌های آتش‌نشان شیراز قرار گرفت.

گفتنی است، برگزاری این آیین و معرفی دستاورد‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نشان‌دهنده اراده هماهنگ مدیریت شهری و استانی در جهت تقویت تاب‌آوری شهری و ایجاد بستری امن برای زندگی شهروندان از طریق توانمندسازی مستمر نیرو‌ها و تجهیز سازمان به فناوری‌های روزآمد به شمار می‌رود.

منبع: آتش‌نشانی شیراز

برچسب ها: آتش نشانی شیراز ، تحول ، ایمنی ، سامانه هوشمند
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