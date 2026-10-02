سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی آنان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز نیرو‌های امنیتی فرانسه با معترضان، خواستار رعایت حقوق بنیادین بشری و آزادی‌های اساسی در مواجهه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزان و دانشجویان از سوی کسانی شد که ادعا‌های حقوق بشری آنها گوش فلک را کر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: مقامات فرانسوی که برخورد نیرو‌های امنیتی ایران با تروریست‌های مسلح و آموزش‌دیده توسط رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بشر توصیف می‌نمایند، خود کوچک‌ترین حرکت خشونت‌آمیز در تجمعات مسالمت‌آمیز علیه پلیس را تحمل نکرده و به شدیدترین وجه معترضین را سرکوب می‌کنند.

بقائی در عین حال بر ضرورت پرهیز از رفتار‌های خشن و آسیب به اموال عمومی و خصوصی و نیز خودداری از حمله به ماموران حافظ نظم و مجری قانون توسط تجمع‌کنندگان تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش‌های منتشره در خبرگزاری‌های فرانسوی درباره بازداشت بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین و ضرب و شتم آنها توسط پلیس، خواستار رسیدگی به اتهام‌های مطرح‌شده مبنی بر استفاده نیرو‌های امنیتی از خشونت شدید علیه معترضین شد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، فرانسه ، معترضان
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