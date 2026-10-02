بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای ردهبندی و فینال سه وزن نخست کشتی آزاد بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ظهر امروز جمعه در سالن اینائی برگزار شد. در این مسابقات مدعیان سه وزن ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم به روی تشک رفتند.
در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع دارنده مدال نقره المپیک و طلای جهانی به مصاف بوهیردون از چین رفت. زارع در یک کشتی کاملا برتر توانست غول چینی را با نتیجه ۱۴ بر ۲ و امتیاز عالی شکست دهد تا دومین طلای خود را در ادوار بازیها جشن بگیرد.
زارع سال ۲۰۲۲ و در بازیهای آسیایی هانگژو نیز به عنوان نخست وزن ۱۲۵ کیلوگرم رسیده بود.
زارع با شکست غول ۱متر ۹۰ سانتیمتری چین، دومین مدال طلای کشتی فرنگی و چهاردهمین نشان زرین کاروان ایران را به ثبت رساند.