دارنده نشان طلای کشتی آزاد قهرمانی جهان به عنوان نخست وزن ۱۲۵ کیلوگرم این رشته در بازی‌های آسیایی ناگویا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های رده‌بندی و فینال سه وزن نخست کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ظهر امروز جمعه در سالن اینائی برگزار شد. در این مسابقات مدعیان سه وزن ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم به روی تشک رفتند.

در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع دارنده مدال نقره المپیک و طلای جهانی به مصاف بوهیردون از چین رفت. زارع در یک کشتی کاملا برتر توانست غول چینی را با نتیجه ۱۴ بر ۲ و امتیاز عالی شکست دهد تا دومین طلای خود را در ادوار بازی‌ها جشن بگیرد.

زارع سال ۲۰۲۲ و در بازی‌های آسیایی هانگژو نیز به عنوان نخست وزن ۱۲۵ کیلوگرم رسیده بود.

زارع با شکست غول ۱متر ۹۰ سانتیمتری چین، دومین مدال طلای کشتی فرنگی و چهاردهمین نشان زرین کاروان ایران را به ثبت رساند.

برچسب ها: کشتی ، امیرحسین زارع
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۵
دبیر فورا باید رئیس فدراسیون فوتبال بشه
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