نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت قابل توجه اقتصادی کشور‌های اوراسیا گفت: بازار کشور‌های این منطقه از ظرفیت اقتصادی بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار برخوردار است و با توجه به حجم تجارت و تراز‌های تجاری این کشورها، فرصت قابل توجهی برای توسعه صادرات و تأمین نیاز‌های ایران وجود دارد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران  با بیان اینکه ایران در سال‌های گذشته نتوانسته سهم مناسبی از بازار کشورهای اوراسیا به دست آورد، اظهار کرد: متأسفانه در تمام سال‌هایی که از فروپاشی شوروی سابق گذشته، نتوانسته‌ایم سهم مناسبی از این بازار برای خودمان کسب کنیم.

وی یکی از دلایل این موضوع را جهت‌گیری نگاه تجاری ایران در سال‌های گذشته دانست و افزود: نگاه ما تا پیش از این بیشتر به سمت غرب معطوف بود و شرق را به رسمیت نمی‌شناختیم؛ این یک واقعیت است. در حالی که می‌توانستیم بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از کشورهای اوراسیا تأمین کنیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کشورهای اوراسیا به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، معدن و برخی کالاهای اساسی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و می‌توانستیم بخشی از نیازهای کشور را از این بازارها تأمین کنیم، اما نگاه ما در گذشته به این سمت و سو نبوده است.

قیافه با اشاره به ظرفیت صادراتی کشورهای اوراسیا گفت: از سوی دیگر، این کشورها بازار بزرگی برای صادرات دارند. برای نمونه، روسیه در برخی سال‌ها بالغ بر ۲۸۵ میلیارد دلار واردات داشته است؛ یعنی بازاری به ارزش ۲۸۵ میلیارد دلار که می‌توانست فرصت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی باشد.

وی افزود: با وجود این ظرفیت، در بهترین شرایط میزان مبادلات تجاری ایران با روسیه حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. البته بخشی از کالاهایی که میان دو کشور مبادله می‌شود در حوزه تجارت خصوصی و تجارت عادی تعریف نمی‌شود و من به آن بخش کاری ندارم، اما در سایر حوزه‌ها نیز حجم تجارت ما هیچ‌گاه از این سطح فراتر نرفته است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این اعداد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود در روابط تجاری ایران با کشورهای اوراسیا، به‌ویژه روسیه، بسیار بیشتر از عملکرد فعلی است و باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

قیافه با اشاره به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا گفت: امروز با امضای این موافقت‌نامه شرایط فوق‌العاده‌ای برای کشور ایجاد شده است و باید از این شرایط و فرصت جدید به شکل مناسبی استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر کالاها و شرکت‌های ایرانی در بازار کشورهای اوراسیا فراهم کند، اما بهره‌گیری از این فرصت نیازمند شناخت دقیق بازارها، افزایش توان صادراتی و استفاده عملی بخش خصوصی از ظرفیت ایجادشده است.

 

برچسب ها: تجارت ، بازرگانی
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