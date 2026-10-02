باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - حجتالاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری امروز جمعه ۱۰ مهر در خطبههای نماز جمعه این شهر اظهار کرد: رعایت حجاب و عفاف از مظاهر تقواست و زنان و مردان جامعه هرکدام در این زمینه وظایفی دارند.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اهمیت خانواده ادامه داد: حفظ خانواده و توجه به عفاف و پاکدامنی از موضوعاتی است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد و رعایت این مسائل میتواند در حفظ آرامش خانوادهها مؤثر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی اظهار کرد: نیروهای انتظامی با وجود دشواریهای شغلی و محدودیتهایی که با آن روبهرو هستند، با صداقت، فداکاری و ازجانگذشتگی در میدان حضور دارند و برای حفظ امنیت مردم تلاش میکنند.
وی افزود: نیروهای انتظامی وفادار به کشور، اسلام و فرماندهی کل قوا هستند و با برخورداری از آموزش و انضباط نظامی، وظیفه خود را در تأمین امنیت جامعه انجام میدهند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری با اشاره به ظرفیت نخبگان کشور و چهارمحالوبختیاری گفت: خداوند در هر جامعهای افرادی با استعداد و توانمندیهای ویژه قرار داده است که این افراد از نعمتهای بزرگ الهی به شمار میروند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی افزود: در چهارمحالوبختیاری نیز نخبگانی وجود دارند که از شایستگیهای قابل توجهی برخوردار هستند و ممکن است بسیاری از مردم از میزان توانمندی آنان اطلاع کافی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: باید نخبگان را مورد توجه و حمایت قرار داد و مسیر پیشرفت را برای آنان باز کرد، چراکه این افراد میتوانند جامعه را در مسیر ترقی علمی، معنوی و اجتماعی قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری با اشاره به موضوعات مرتبط با تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهند کرد و آمریکا باید نسبت به پیامدهای اقدامات خود محاسبه دقیقی داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به تهدید مطرحشده علیه یک منطقه در ارتباط با فعالیتهای هستهای ایران افزود: اگر آمریکا مرتکب خطای راهبردی شود، ممکن است با واکنشهای جدی جمهوری اسلامی ایران مواجه شود.
وی با اشاره به عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ادامه داد: ایران تاکنون در چارچوب این پیمان حرکت کرده است، در حالی که اسرائیل عضو این پیمان نیست و با وجود اقداماتی که در منطقه انجام میدهد، با همان سطح از فشار و بازخواست مواجه نمیشود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری تأکید کرد: آمریکاییها باید بدانند که ملت ایران حتی بدون برخورداری از بمب اتم نیز توان دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها را دارد.
وی با اشاره به احتمال اقدامات امنیتی و خرابکارانه دشمنان گفت: دشمنانی که در عرصه خارجی با ملت ایران مقابله میکنند، ممکن است تلاش کنند از داخل کشور ضربه وارد کنند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری افزود: مردم باید نسبت به حرکتهای مشکوک و اقدامات غیرعادی هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن از طریق ایجاد ناامنی، فتنه و خرابکاری به اهداف خود برسد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی، وحدت مردم و مسئولان را یکی از مهمترین عوامل اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: وحدت میان ملت ایران و مسئولان، هم درمان دردهای کشور و هم بزرگترین مشکل برای دشمنان است.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند صفوف ملت ایران را از هم جدا کند و میان مردم و مسئولان اختلاف ایجاد شود، بنابراین حفظ اتحاد و انسجام ملی باید مورد توجه همه قرار گیرد.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به تجمعات مردمی گفت: یکی از مظاهر وحدت و اقتدار ملت ایران، حضور مردم در صحنه است.
وی از مردم خواست حضور خود را در این تجمعات حفظ کنند و افزود: حضور گروههای مختلف با مشاغل و گروههای اجتماعی گوناگون، نشاندهنده انسجام جامعه و ایستادگی مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی خاطرنشان کرد: دشمن از وحدت و حضور مردم در صحنه نگران است و این حضور میتواند مانعی در برابر اهداف و خواستههای دشمنان باشد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده اظهار کرد: مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: مسئولان و دستاندرکاران حوزه کودک و نوجوان باید نسبت به برنامههای فرهنگی و تربیتی دقت کافی داشته باشند تا نسل آینده کشور در معرض آسیبهای فرهنگی قرار نگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی تأکید کرد: موضوع تربیت نسل جوان از مسائل اساسی کشور است و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
امام جمعه شهرکرد همچنین با قدردانی از مردم عراق گفت: ملت عراق در موضوعات مختلف، از جمله مراسم تشییع شهدا، راهپیمایی اربعین و دیگر مناسبتها، برادری و همسایگی خود را با ملت ایران نشان دادهاند.
وی ادامه داد: این همراهی و میزبانی شایسته مردم عراق قابل تقدیر است و باید از آنان به دلیل رفتار برادرانه و حمایت از ملت ایران قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به شرایط یمن اظهار کرد: مردم این کشور با وجود برخورداری از امکانات و رفاه محدود، مقاومت قابل توجهی از خود نشان دادهاند.
وی با اشاره به درگیریهای منطقهای و نقش یمن در تحولات دریای سرخ افزود: مردم یمن در برابر فشارها ایستادگی کردهاند و این مسئله نشاندهنده عزم آنان برای دفاع از مواضع خود است.