آغاز اجرای آزمایشی طرح «اعتبار ایرانیان» در دو بانک‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح کارت اعتباری ازدواج و اینکه آیا این طرح جایگزین وام ازدواج خواهد شد، اظهار کرد: طرحی که در حال حاضر در دو بانک در حال اجراست، صرفاً مختص ازدواج نیست و در قالب طرح «اعتبار ایرانیان» دنبال می‌شود.

وی افزود: در دو بانک دولتی اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند و در قالب آن، اعتبارات و کارت‌های اعتباری به متقاضیان ارائه می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای این طرح در مرحله نخست به صورت آزمایشی و پایلوت انجام می‌شود، گفت: این طرح را در حال حاضر به شکل آزمایشی پیش می‌بریم تا از عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل کنیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: در مرحله نخست، سقف اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و به محض اینکه اطمینان حاصل کنیم این اعتبار به جریان افتاده، سامانه به خوبی کار می‌کند و مشکل خاصی وجود ندارد، ان‌شاءالله طرح کلی «اعتبار ایرانیان» نیز رونمایی خواهد شد.

وی در ادامه درباره میزان و نحوه افزایش این اعتبارات و اینکه این طرح تا چه میزان می‌تواند توان اقتصادی مردم را تقویت کند، اظهار کرد: جزئیات مربوط به ادامه و افزایش اعتبار این طرح با توجه به عملکرد مرحله آزمایشی و در گفت‌وگو با بانک مرکزی دنبال خواهد شد.