به همت بسیج مهندسین شهرستان آذرشهر اولین دار قالی ارگونومیک و نقشه خوان هوشمند برای اولین بار در کشور در آذرشهر اختراع و در ماسمی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-به همت بسیج مهندسین شهرستان آذرشهر و همزمان با هفته دفاع مقدس اولین دار قالی ارگونومیک و نقشه خوان هوشمند برای اولین بار در کشور در آذرشهر اختراع و در ماسمی رونمایی شد.

این دار قالی در رج‌های ۲۰ الی ۱۰۰ و همچنین ابعاد ۳ الی ۱۲ مترمربع قابل اجراست و بخاطر مکانیزم طراحی خاص و نشستن بافنده بر روی صندلی اداری، آسیب‌های مفصلی و بدنی نسبت به دار قالی‌های سنتی مرتفع شده قابل جابجایی بوده و بخاطر کاهش صدای بافت، در محیط‌های آپارتمانی هم قابل اجراست. 

 همچنین در این طرح نقشه‌های سنتی و کاغذی حذف شده و بصورت کامپیوتری و هوشمند نقشه قالی برای بافنده قابل اجراست. 

در این طرح هوشمند و ارگونومیک بهره وری بافت قالی دو برابر سیستم‌های سنتی قبلی است. 

 

برچسب ها: قالی بافی ، بافندگی
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