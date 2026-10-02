تقدیر از همکاری نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی در برقراری امنیت سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان - امام جمعه زاهدان نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به مناسبتهای مختلف از روز کودک و سالمندان و نخبگان گرفته تا روز جهانی فلسطین، سالگرد عملیات طوفان الاقصی و روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی افزود: یکی از مناسبتهایی که در آستانه آن قرار داریم، هفته انتظامی است که آغاز شده و این مناسبت را به همه نیروهای فراجا و این دستگاه بزرگی که انواع خدمات را به مردم و نظام اسلامی ارائه میدهد، تبریک عرض میکنیم.
آیتالله محامی ادامه داد: در صدر خدمات فراجا، تأمین امنیت قرار دارد که با همکاری دیگر نیروهای نظامی و امنیتی انجام میشود. این مناسبت را به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و هم از تلاشهایشان تقدیر و تشکر میکنیم بهخصوص برای تأمین امنیت در این استان پهناور و حساس، از همه تلاشها و زحمات نیروهای انتظامی تشکر و سپاسگزاری میکنیم.
امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: این روزها هر روز خبری از یک درگیری یا ترور کور و ناجوانمردانهای داریم که دشمنان به این عزیزان حمله میکنند و از میان آنان شهید تقدیم میشود؛ یا شاهد اشراف اطلاعاتی نیروها بر خانههای تیمی، اشرار، سارقان و گروهکها هستیم که نیروها به این خانههای تیمی حمله میکنند و گاهی در این مسیر نیز شهید تقدیم میشود.
آیتالله محامی اظهار داشت: از همه زحمات و تلاشهایشان متشکریم و سپاسگزاریم انشاءالله خداوند شهدای انتظامی و همه شهدای ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد، آنان را بر سفره احسان اباعبدالله الحسین(ع)، سالار شهیدان، مهمان بگرداند و به ما توفیق ادامه راه شهدا، امام شهدا و امام شهیدمان را عنایت فرماید.
وی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به مطالب مطرحشده در خطبه دوم هفته گذشته درباره تقابل دشمن و جهان استکبار با نظام اسلامی گفت: تقابل بین جبهه حق و باطل بوده و خواهد بود درگیری بین جبهه اسلام و کفر همواره وجود داشته و همواره نیز خواهد داشت و این تقابل تمامشدنی نیست این سخن قرآن کریم و فرمایش بزرگان ماست البته آنچه در این فرآیند و در طول این درگیریها اتفاق میافتد، این است که خواست خداوند این است که جبهه حق روزبهروز رشد کند، کاملتر شود و قویتر شود تا به دوره حضور حضرت ولیعصر(عج) برسد؛ دورهای که در تعابیر قرآن و روایات ما برای آن ویژگیهای خاصی بیان شده است.
آیتالله محامی با اشاره به فراز و نشیبهای جبهه حق و باطل در طول تاریخ اظهار داشت: ممکن است در طول تاریخ فراز و نشیبهایی وجود داشته باشد و گاهی جبهه باطل به پیروزیهایی دست پیدا کند، اما این پیروزیها موقت است و از بین میرود؛ «لِلْحَقِّ دَوْلَة»؛ دولت و حاکمیت ماندگار برای جبهه حق است باطل جولانی میدهد، حرکتی میکند و از خود حرکتی نشان میدهد، ولی این حرکت موقت است و از بین میرود.
امام جمعه زاهدان گفت: از زمانی که پیغمبر اکرم(ص) در مکه مبعوث شدند و به صورت مخفیانه افراد را به اسلام دعوت میکردند تا زمانی که دعوت خود را علنی کردند، در همان مکه در محاصره قرار گرفتند، در شعب ابیطالب بودند، سپس به مدینه تشریف بردند و نخستین حکومت اسلامی را در آنجا تأسیس و پایهریزی کردند و تا امروز که میبینید جمعیت مسلمانان در سراسر دنیا چه میزان است، همواره جمعیت مسلمانان رو به رشد بوده است.
وی افزود: جمعیت پیروان مکتب اهلبیت(ع) نیز به همان نسبت یا بیشتر رو به رشد بوده است؛ آن هم علیرغم همه ظلمها و ستمها و دولتهای ظالم و مستبدی که در طول تاریخ اسلام وجود داشتهاند.
آیتالله محامی این موضوع را یک نکته مهم دانست و تأکید کرد: حواسمان باشد که افق آینده، افق روشن و پیروزی جبهه حق است؛ به لطف خداوند، انشاءالله. سختی هست، نگرانی هست، اما اینها نباید ما را مأیوس کند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: بنابراین دشمن از دشمنی دست برنمیدارد و همانطور که مکرر گفتهام، از هر ابزاری و در هر عرصهای که بتواند به ما ضربه بزند، استفاده میکند تا به ما ضربه بزند.
وی با اشاره به برداشت عمومی از مفهوم جنگ گفت: وقتی جنگ گفته میشود، بیشتر جنگ نظامی به ذهن میآید، ولی جنگ فقط در عرصه نظامی نیست.
آیتالله محامی ادامه داد: جنگ و درگیری در عرصه سیاسی و دیپلماسی وجود دارد؛ جنگ و درگیری در عرصه اقتصادی وجود دارد؛ جنگ و درگیری در عرصه اجتماعی وجود دارد و از همه مهمتر، جنگ و درگیری در عرصه فرهنگی و جنگ شناختی وجود دارد.
وی گفت: این نکته اول است و برای این بخش میخواهم امروز چند مثال و چند نمونه را به تناسب مباحث این ایام بیان کنم که چگونه دشمن در جنگ فرهنگی و شناختی عمل میکند.
امام جمعه زاهدان در بیان نمونه نخست اظهار داشت: ما در انقلاب اسلامی، در اصل پیروزی انقلاب و دورانهای بعد از انقلاب، در دفاع مقدس و مراحلی که پشت سر گذاشتهایم و همچنان در این جنگ قرار داریم، یک نقطه قوت و دست برتر داشتهایم و آن، مردم مؤمن، متعهد، متحد، باصلابت و بابصیرت بودهاند که پای کار اسلام و انقلاب ایستادهاند و این نقطه قوت ما بوده و هنوز هم همین است.
آیتالله محامی گفت: ما در دفاع مقدس هشتساله، در روزهای اول حتی سیم خاردار نداشتیم؛ فشنگ کلاشینکف نداشتیم و فشنگ جیرهبندی میشد، اما انسان داشتیم؛ رزمنده متعهد و مؤمن و پای کار انقلاب اسلامی داشتیم که جان خودش را میداد تا سخن امام خمینی(قدسالله نفسه الزکیه) و آل محمد(ص) محقق شود.
وی ادامه داد: اگر امام خمینی(ره) فرمودند خرمشهر باید آزاد شود، آزاد شد؛ اگر فرمودند حصر آبادان باید شکسته شود، شکسته شد و سایر فرمایشات ایشان نیز به همین ترتیب دنبال شد.
وی گفت: دشمن میخواهد با تهاجم فرهنگی، بلکه به تعبیر امام شهید(رضوانالله تعالی علیه)، با «شبیخون فرهنگی»، این نقطه قوت ما، این مایه عزت ما و این عامل اقتدار ما، یعنی مردم مؤمن، متعهد و بابصیرت را از ما بگیرد.
آیتالله محامی گفت: دشمن در وهله نخست تلاش میکند دیانت را از مردم بگیرد؛ چراکه انسان دیندار پای آرمانها و ارزشهای دینی میایستد، مقاومت میکند و در این مسیر حتی جان خود را فدا میکند بنابراین دشمن میخواهد با تیشه زدن به ریشه دیانت، این عامل مقاومت و ایستادگی را از بین ببرد.
وی افزود: دشمن از راههای مختلف فکری و اعتقادی و با طرح انواع شبهات درباره خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، قرآن، قیامت و دیگر معارف دینی تلاش میکند ذهن مردم را مشوش و اعتقاد آنان به اسلام و مبانی دینی را متزلزل کند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نمونههایی از اقدامات دشمن اظهار داشت: نمونههای فراوانی در این زمینه دیدهایم و گاهی شدت کینه و غیظ دشمن به جایی میرسد که به صورت عملی به قرآن و معارف آن حمله میکند؛ از جمله قرآنسوزیهای متعدد و حمله به مساجد و حسینیهها، انفجار و به آتش کشیدن این اماکن در کشورهای مختلف. در کشور خودمان نیز در کودتای دیماه، متأسفانه شاهد چنین اقداماتی بودیم.
آیتالله محامی تأکید کرد: همه این اقدامات برای آن است که به ریشه اعتقادی مردم که عامل مقاومت و ماندگاری است ضربه بزنند و دیانت مردم را از آنان بگیرند.
وی گفت: نماز نماد عبودیت و بندگی خدا و به تعبیر روایات، عمود دین و نشاندهنده ماهیت و هویت اسلامی ماست دشمن تلاش میکند نماز را از جامعه، بهویژه از نسل جوان امروز، بگیرد؛ زیرا نماز ریشه و اصل دیانت است و دشمن میخواهد این عمود را بشکند تا خیمه دیانت به زمین بیفتد و مردم از دین جدا شوند.
امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: در مقابل، اسلام تنها بر خواندن نماز تأکید ندارد، بلکه بر اقامه نماز، نشر فرهنگ نماز و حاکمیت فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرده است.
وی با اشاره به آیه «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاة» اظهار داشت: خداوند درباره مؤمنانی که در زمین به قدرت و مکنت میرسند، میفرماید نخستین کاری که انجام میدهند اقامه نماز است؛ چراکه نماز نشاندهنده هویت دینی، اقبال جامعه به بندگی خدا و حرکت در مسیری است که خداوند تعیین کرده است.
وی با استناد به آیه «إِنَّ الصَّلاةَ تَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَر» گفت: نماز از فحشا و منکرات جلوگیری میکند و اینکه بر نماز تأکید میشود، به این دلیل است که جامعهای سالم و به دور از فساد شکل بگیرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان افزود: دشمن نمیخواهد ما سالم و مقاوم بمانیم و نمیخواهد جامعه ما از انواع فسادها و آسیبها به دور باشد؛ بنابراین به این مانع اصلی ضربه میزند تا نماز را از مردم بگیرد و زمینه رواج فساد در جامعه را فراهم کند.
وی با بیان اینکه دشمن در این نقشه خود تا حدودی موفق شده است، گفت: امروز باید ببینیم جمعیت نمازگزار ما چقدر است انسان گاهی در سفر با اتوبوس، قطار و وسایل حملونقل عمومی دیگر مشاهده میکند که هنگام نماز تنها تعداد محدودی از مسافران برای اقامه نماز پیاده میشوند ومعنای این وضعیت آن است که دشمن پیشروی کرده و در جنگ شناختی و فرهنگی، در این شبیخون فرهنگی، به دنبال فتح سنگر به سنگر است.
وی در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس نماز گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز میفرمایند، در سطوح مختلف همه ما برای ترویج فرهنگ نماز و اقامه نماز مسئول هستیم؛ از مسئولان و مجموعههای فرهنگی گرفته تا ائمه جمعه و جماعات، خانوادهها و همه اقشار جامعه و مساجد ما باید مساجد پررونقی باشند وقتی انسان ملتزم به نماز باشد، طبیعتاً نماز جماعت نیز جایگاه خود را پیدا میکند باید جمعیت نماز جمعه و نماز جماعت مساجد را نیز ببینیم که چند درصد مردم در آنها شرکت میکنند؛ این وضعیت نشاندهنده میزان پیشرفت دشمن در این عرصه است که متأسفانه باید مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله محامی در پایان خاطرنشان کرد: باید به تأکیدات مقام معظم رهبری توجه کنیم و هرکدام در حد خودمان مسئولیت خود را در زمینه ترویج فرهنگ نماز و اقامه آن به خوبی ایفا کنیم.
آیتالله محامی دومین اقدام دشمن را پس از تضعیف دیانت و از بین بردن نماز به عنوان عمود دین، ترویج فحشا، منکرات و انواع فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: قرآن کریم میفرماید «إِنَّ الصَّلاةَ تَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَر»؛ نماز از فحشا و منکرات جلوگیری میکند.
وی افزود: دشمن برای فتح سنگر به سنگر، ابتدا نماز را هدف قرار میدهد تا با جامعهای مواجه باشد که جمعیت بینماز و فاقد هویت دینی در آن افزایش یافته است؛ در این صورت میتواند بهراحتی افراد را به دام بیندازد و انواع فساد را در جامعه گسترش دهد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: این فساد از فساد فکری و مالی تا فساد اخلاقی را دربرمیگیرد؛ از شبهات و انحرافات فکری گرفته تا رشوه و اختلاس و همچنین روابط نامشروع، بیحجابی، برهنگی و بیعفتی که در همین راستا قابل بررسی است.
آیتالله محامی تصریح کرد: دشمن میخواهد زمینه آلودگی را در جامعه فراهم و این ویروس را در جامعه اسلامی منتشر کند و باید توجه داشته باشیم که دشمن در این سنگر نیز پیشروی داشته است.
وی با اشاره به وضعیت حجاب در جامعه اظهار داشت: فضای امروز جامعه را از نظر حجاب با فضای سالهای اول انقلاب مقایسه کنید این وضعیت بدون برنامه و یکشبه ایجاد نشده، بلکه دشمن با حوصله، کار فراوان و هزینههای بسیار، قدمبهقدم پیش آمده تا به وضعیت امروز رسیده است.
امام جمعه زاهدان گفت: وقتی زمینه ارتباط نامشروع و اختلاط بیش از حد زن و مرد فراهم شود، چه در ادارات و چه در سایر محیطها، زمینه فساد اخلاقی ایجاد میشود و حتی برای کسانی که ازدواج کردهاند، ممکن است به فروپاشی کانون خانواده منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به روایتی درباره حضرت نوح(ع) افزود: در روایات آمده است زمانی که حضرت نوح(ع) مؤمنان را در کشتی جمع کرده بود و طوفان آغاز شد، شیطان را دید و از حضور او در میان مؤمنان تعجب کرد و شیطان به حضرت نوح(ع) گفت میخواهم تو را نصیحت کنم.
آیتالله محامی ادامه داد: در یکی از مواردی که در روایات به عنوان نصیحت شیطان به حضرت نوح(ع) نقل شده، آمده است که هیچگاه زن و مرد نامحرم با یکدیگر خلوت نکنند چراکه هیچ زن و مرد نامحرمی با یکدیگر خلوت نمیکنند مگر اینکه شیطان نفر سوم آنهاست و آنان را به گناه میکشاند و شیطان خودش میداند چه میکند و این نصیحت را به حضرت نوح(ع) کرده است؛ ما و شما که جای خود داریم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: باید ببینیم خودمان در ادارات، سازمانها، مجموعهها و شرکتها تا چه اندازه این زمینه را فراهم میکنیم و در این زمینه جای صحبت و درد دل بسیار است، اما مسئله مهم این است که ببینیم چقدر از فرهنگ اسلامی فاصله گرفتهایم و این وضعیت، نشانه پیشرفت و پیشروی دشمن در جنگ و تهاجم فرهنگی است.
آیتالله محامی با اشاره به پیامدهای گسترش فساد گفت: وقتی جامعهای گرفتار فساد فکری، فساد مالی، رشوه و مانند آن و همچنین فساد اخلاقی و شهوت جنسی شود، انسانی که گرفتار این مسائل است دیگر حاضر نیست برای دین خود جان بدهد و کسی که تمام توجهش به شکم و مسائل نفسانی و شهوانی معطوف شده است، دیگر حاضر نیست اسلحه به دست بگیرد و از وطن، میهن و کشورش دفاع کند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: دشمن میخواهد کاری کند که جامعه اسلامی از درون بپوسد و اگر آحاد جامعه اسلامی گرفتار فساد فکری، اخلاقی و مالی شوند، معنایش این است که جامعه از درون پوسیده است و در برابر نخستین ضربهای که دشمن از بیرون وارد کند، شکست خواهد خورد و این نقشه دشمن است و باید حواسمان به آن باشد و در این زمینه نیز همه مسئولیم؛ از مسئولان گرفته تا مردم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاههای نظام گفت: در خطبه دیگری نیز عرض کردم که گاهی متأسفانه انسان احساس میکند برخی دستگاههای نظام در برابر این مسائل دچار نوعی وادادگی شدهاند؛ از فساد مالی گرفته تا فساد اخلاقی و وضعیت ظاهری جامعه که از بیحجابی عبور کرده و در برخی شهرها به برهنگی رسیده است.
آیتالله محامی با اشاره به دیداری که در دوران ریاستجمهوری شهید آیتالله رئیسی مطرح شد، گفت: در اجلاس ائمه جمعه خدمت ایشان عرض شد که برای حل مسئله حجاب و پوشش، کار را از خود ادارات آغاز کنید و ضرورتی ندارد که از خیابان شروع شود و درگیری ایجاد شود و در هر کشوری، ادارات، مدارس و دانشگاهها لباس و ضوابط مشخصی دارند و در ادارات باید حداقلهای شرعی و قانونی رعایت شود این کار کاملاً طبیعی است.
امام جمعه زاهدان افزود: میتوان از ادارات شروع کرد و بخش زیادی از مشکل را حل کرد و سپس سراغ بیمارستانها، شرکتهای خصوصی و مجموعههای وابسته رفت و در نهایت اگر مواردی در خیابان، کوچه و پارک باقی ماند، برای آنها نیز چارهاندیشی کرد و این اقدام آنگونه که باید انجام نشد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
آیتالله محامی در ادامه سخنان خود با بیان سومین اقدام دشمن اظهار داشت: دشمن در مرحله نخست به دنبال گرفتن دیانت، نماز، تدین و تعهد از مردم است و در مرحله دوم، در صورت موفقیت، ترویج انواع فسادهای فکری، مالی و اخلاقی را دنبال میکند؛ اما اگر گروهی در این دامها نیفتند و همچنان مسلمان باقی بمانند، حداقل تلاش دشمن این است که نگاه راستین به اسلام ناب محمدی(ص)، بصیرت انقلابی، وحدت و انسجام و آمادگی مردم برای حضور در صحنههای انقلاب اسلامی را از آنان بگیرد.
وی افزود: به همین دلیل دشمن اسلام سکولار و حتی تشیع بیتفاوت را ترویج میکند؛ افرادی که ممکن است انسانهای خوب و مذهبی باشند و حتی ادعای ولایتمداری داشته باشند، اما در طول دوران انقلاب، دفاع مقدس و مشکلات کشور، کاری به مسائل انقلاب نداشته باشند و تنها به داشتن مجالس مذهبی و ادعای ولایتمداری اکتفا کنند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر دشمن نتواند دیانت چنین افرادی را بگیرد یا آنان را گرفتار فساد اخلاقی و مالی کند، تلاش میکند حداقل نگاه درست اسلامی را از آنها بگیرد.
آیتالله محامی با اشاره به سابقه مردم در مقابله با توطئههای دشمن گفت: مردم بصیر و انقلابی ما در طول تاریخ انقلاب نشان دادهاند که در برابر توطئههای دشمن ایستادهاند.
وی با قدردانی از مردم سیستان و بلوچستان افزود: شما مردم غیور، بصیر، روشن و فداکار این استان نیز به خوبی نشان دادهاید که متحد و پای کار انقلاب و اسلام هستید.
وی در ادامه با اشاره به دو رویداد اخیر در استان گفت: در روزهای اخیر دو اتفاق بسیار مهم رخ داد که به نظرم بسیار مهم بود و شایسته توجه بیشتری بود.
امام جمعه زاهدان اظهار داشت: مولوی گرگیج، عالم اهل سنت، با تروری ناجوانمردانه به شهادت رسید و بنده در آن روز در استان حضور نداشتم، اما اخبار و تصاویر مراسم تشییع را دنبال میکردم و جمعیت شرکتکننده در تشییع این عالم اهل سنت، بیشتر از میان شیعیان بودند و بنا بر وصیت ایشان در گلزار شهدا و در کنار شهدای شیعه به خاک سپرده شدند.
وی افزود: چند روز بعد نیز شهید عزیز سردار ظریفی در سراوان به شهادت رسید و در مراسم تشییع این سردار رشید شیعه، عمده جمعیت شرکتکنندگان از اهل سنت بودند و نماز این شهید در مسجد جامع نور اهل سنت سراوان و به امامت عالم گرانقدر اهل سنت، مولوی عبدالصمد ساداتی، اقامه شد.
آیتالله محامی این دو رویداد را نماد وحدت و همدلی مردم استان دانست و گفت: این موضوع بسیار مهم است و باید به آن توجه شود و امام شهید نیز زمانی که نماینده وقت ولیفقیه، مرحوم آیتالله سلیمانی، و جمعی دیگر در مناسبت یادواره شهدا خدمت ایشان رسیده بودند، درباره شهید سبیل اخلاقی، نوجوان اهل سنت سیستان و بلوچستان که به جبهه رفت و به شهادت رسید، سخنان مهمی بیان کرده بودند با خودم فکر میکردم اگر امام شهید در قید حیات بود و توفیق زیارت ایشان را داشتیم و این ماجرا را برایشان گزارش میکردیم، چقدر خوشحال میشدند و تأکید میکردند که این موضوع برای مردم بیان شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان پیشنهاد کرد: به نظرم جای آن دارد که صداوسیمای استان برای این موضوع مستندی تهیه کند و از شبکههای مختلف سراسری نیز منتشر شود و باید روی چنین جلوههایی مانور داده شود؛ چراکه این مسئله کوچکی نیست و در واقع ضربهای به دشمن است.
آیتالله محامی تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف است، اما چنین صحنههایی نشانه وحدت و بصیرت مردم است و اگر دشمن میخواهد مردم پای کار انقلاب نباشند، این جلوهها و حضور مردم نشان میدهد که ملت همچنان پای کار انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: پیام رهبر معظم انقلاب نیز مانند همیشه پرنکته و پرمطلب بود و لازم است حتماً به آن مراجعه کنیم، آن را مکرر بخوانیم و مهمتر از آن، مطالبش را آویزه گوش قرار داده و به آنها عمل کنیم.
امام جمعه زاهدان با اشاره به یکی از تعابیر رهبر معظم انقلاب درباره انقلاب اسلامی گفت: تنها به یک نکته اشاره میکنم و آن تعبیر زیبایی است که انقلاب اسلامی به «ققنوس» تشبیه شده و فرمودند انقلاب ما ققنوسوار حیات خود را ادامه میدهد.
وی توضیح داد: ققنوس پرندهای افسانهای است که در روایتها آمده است زمانی که عمرش به پایان میرسد، هیزم جمع میکند، آن را به آتش میکشد و در میان آتش مینشیند و آواز میخواند تا بسوزد و هنگامی که آتش پایان مییابد، ققنوسی جوان از میان آتش سر برمیآورد.
آیتالله محامی افزود: تشبیه رهبر معظم انقلاب این است که انقلاب اسلامی نیز ققنوسوار مسیر حیات و زندگی خود را ادامه میدهد؛ هرگاه دشمنان حمله کرده و شرایط سختی برای انقلاب ایجاد کردهاند، خداوند متعال حرکت جدید و حیات تازهای به انقلاب بخشیده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: اگر اکنون نیز در شرایط سختی قرار داریم، امیدواریم خداوند متعال این شرایط را به خیر، فتح، نصرت و پیروزی تبدیل کند و حیات بیشتر، شتاب بیشتر در حرکت انقلاب اسلامی و رشد بیشتری به آن عنایت فرماید.
آیتالله محامی گفت: نکته پایانی، موضوع تجمعات شبانه است. این تجمعات دل دوستان را شاد و امیدوار و دشمنان را ناامید کرده است.
وی افزود: دشمن همواره مترصد آشوبهای خیابانی بوده و در مقاطع مختلف برای ایجاد آشوبهای مجدد طراحی کرده است، اما در برخی موارد گفتهاند که شرایط برای این کار فراهم نیست، چراکه مردم در خیابان حضور دارند و فرصت برای آنها فراهم نشده است و حضور مردم در این تجمعات خیابانی بسیاری از توطئههای دشمن را نقش بر آب کرده است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمن تلاش میکند این تجمعات کمرنگ و به تدریج تعطیل شود تا بار دیگر مردم پای کار انقلاب نباشند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر نیز مکرر تأکید فرمودهاند که این تجمعات باید پررونق شود و رونق روزهای اولیه خود را دوباره پیدا کند.
وی ادامه داد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر این است که همان طیفهای مختلفی که در روزهای اولیه در این تجمعات حضور داشتند، دوباره شرکت کنند. اینکه امروز به گونهای شده که فقط یک طیف خاص در تجمعات حضور دارد و دیگران شرکت نمیکنند، خسارت است و باید به شرایط روزهای اول، یعنی تجمعات پررونق با حضور اقشار و طیفهای مختلف، بازگردیم.
آیتالله محامی تأکید کرد: این تأکید و فرمان رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که ایشان کار دشمن را رصد میکنند و میدانند دشمن از کجا میخواهد ضربه بزند و بر اساس آن، از جایگاه فرماندهی معظم کل قوا و رهبری جامعه اسلامی، جامعه را هدایت میکنند. بنابراین باید در این زمینه هوشیار باشیم.
وی با بیان اینکه تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب است، گفت: اگر قرار است تجمعات ما باشکوه و پررونق باشد، اقتضائاتی دارد در جمع مسئولان نیز عرض کردهام و اینجا هم خدمت مردم میگویم که همه باید پای کار بیایند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان افزود: تأکید رهبری این است که این تجمعات باید همان وجهه مردمی خود را حفظ کنند مسئولان و دستگاهها اگر پشتیبانی میکنند، وظیفه پشتیبانی دارند، اما اصل کار باید به دست مردم باشد و مردمی باقی بماند.
وی ادامه داد: اگر قرار است همه طیفها در تجمعات حضور داشته باشند، باید شرایط را به گونهای آماده کنیم که همه بتوانند شرکت کنند اگر یک طیف خاص در تجمع حاکم باشد، فقط حرف خودش را بزند و به دیگران بد و بیراه بگوید یا شعارهای نفرین و لعنت علیه افراد و جریانهای دیگر سر داده شود، طبیعی است که دیگران در این تجمعات شرکت نکنند و این برخلاف تأکید رهبر معظم انقلاب است.
آیتالله محامی خاطرنشان کرد: همه طیفها که با ما همعقیده نیستند وقتی من عقیدهای دارم، معنایش این است که عقیده دیگری را قبول ندارم؛ اگر قبول داشتم که همعقیده بودیم اما قرار نیست تجمعات به میدان تسویهحسابهای سیاسی و فکری تبدیل شود.
وی افزود: نتیجه چنین وضعیتی، کاهش جمعیت تجمعات خواهد بود؛ در حالی که تأکید رهبر معظم انقلاب این است که همه طیفها مانند روزهای اول و شبهای ابتدایی در این تجمعات حضور داشته باشند.
منبع دفتر امام جمعه زاهدان