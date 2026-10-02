امام جمعه موقت ساری حجاب را از ضروریات دین و بخشی از هویت ملی دانست و بر اهمیت حفظ اقتدار و انسجام ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام حسینی کارنامی امام جمعه موقت ساری در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری، با اشاره به جایگاه اعتقادی و ملی حجاب، گفت: حجاب ریشه در قرآن دارد و بخشی از هویت ملی جامعه را شکل میدهد.
او با قدردانی از نیروی انتظامی در هفته فراجا، این نهاد را مایه عزت دین و امنیت جامعه توصیف کرد.
امام جمعه موقت ساری همچنین با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب درباره مسائل جاری کشور، گفت: ثبت ۴۴ پیام از سوی رهبر انقلاب که ۲۳ مورد آن عمومی است، نشاندهنده توجه و نظارت ایشان بر وقایع جاری کشور است.
حجتالاسلام حسینی کارنامی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر انقلاب درباره هفته دفاع مقدس و شهادت سید حسن نصرالله، بر اهمیت ترویج اقامه نماز در مدارس و دانشگاهها تأکید کرد.
او در ادامه با مقایسه شرایط ایران در گذشته و امروز، گفت: روزی دریای جنوب جولانگاه دشمنان بود، اما امروز به همت نیروهای مسلح و دلاورمردان تنگه هرمز، دشمنان جرئت نزدیک شدن به این منطقه را ندارند.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به سالگرد طوفانالاقصی و عملیاتهای وعده صادق، بر دستاوردهای محور مقاومت تأکید کرد.
همزمان با برگزاری نماز جمعه ساری، میز خدمت نیروی انتظامی نیز با هدف رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم برپا شد.
سرهنگ صمد کلاگر جانشین فرماندهی انتظامی مازندران هدف از برپایی این میز را تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولان انتظامی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اعلام کرد.
سرهنگ احمد امینی سرپرست پلیس فتا مازندران نیز با تشریح پویش «کلیک امن»، از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداریهای فضای مجازی، هشدارهای امنیتی پلیس و نکات حفاظتی در تراکنشهای آنلاین را جدی بگیرند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران