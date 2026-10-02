باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی: آیتالله سیدکاظم نورمفیدی ضمن در نماز جمعه گرگان گرامیداشت ۱۵ مهرماه «روز ملی روستا و عشایر»، نگاه کلان به این مناطق را مورد بازنگری قرار داد و اظهار داشت: صرفِ ارائه خدمات عمومی به روستاها کافی نیست؛ اگر مشکلات ساختاری روستاها حل نشود، روند مهاجرت تداوم خواهد یافت. راهکار اساسی، ماندگاری روستایی در زادگاه و تبدیل او به یک «تولیدکننده توانمند» است.
وی با تأکید بر اینکه نباید روستاییان تنها تولیدکننده مواد خام باقی بمانند، افزود: متأسفانه در حال حاضر ارزشافزودهای که پس از فرآوری محصولات کشاورزی و دامی ایجاد میشود، نصیب دلالان و دیگران میگردد. برای جلوگیری از این آسیب، باید تمام زنجیرههای پس از تولید نیز در اختیار روستاییان قرار گیرد. ما نیازمند تغییر نگاهِ روستاییان به مقوله تولید و همچنین حمایتهای قانونی و برنامهریزیهای دقیقِ دولتی هستیم تا شاهد «مهاجرت معکوس» باشیم.
امامجمعه گرگان به مناسبت ۱۶ مهرماه «روز جهانی کودک»، ضمن انتقاد صریح از شعارهای توخالیِ مدعیانِ حقوق بشر گفت: بسیار جای تعجب است که چگونه مدعیانِ حمایت از کودکان، خود عاملِ اصلیِ کشتار آنها در جنگها و فجایعی همچون غزه هستند. کودککشیِ نظاممند و ادعای حقوق بشر، دو روی سکه متناقضِ غرب است.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در تکریم کودکان، تصریح کرد: دستورِ نبوی این است که هر کس کودکی دارد، باید در رفتار با او کودکانه رفتار کند. در مکتب اسلام، دو رکنِ اساسی برای تربیت کودک وجود دارد: اول «محبتِ هوشمندانه» (نه افراطی که موجب بیخاصیتی شود) و دوم «تکریم و شخصیتبخشی».
وی افزود: اگر ما فرزندان خود را با شخصیت بار بیاوریم، آنان در آینده انسانهایی خواهند شد که مصالح کشور، عزت ملت و استقلالِ میهن را فدای مطامع مادی نمیکنند. همانگونه که رسولالله (ص) فرمودند: «هر کس رحم ندارد، مشمول رحمت الهی نمیشود»، ما مسلمانان نیز با تأسی به این آموزهها، بیش از هر جریانِ مدعیِ جهانی، مدافعِ حقوق و کرامت انسانیِ کودکان هستیم.