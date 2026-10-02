باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر مجروحیت یک روحانی با سلاح سرد، توسط فردی ناشناس در یکی از محله‌های رشت، پیگیری‌های تخصصی و ویژه پلیس برای روشن شدن ابعاد ماجرا و شناسایی عامل این اقدام بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با انجام اقدامات پلیسی، سرنخ‌های ارزنده‌ای از متهم به دست آمده است افزود: تیم‌های تخصصی پلیس با هماهنگی مرجع قضایی، پیگیری‌های لازم را برای دستگیری سریع ضارب متواری دنبال می‌کنند.



فرمانده انتظامی رشت با اشاره به اینکه برابر اعلام مرکز درمانی، حال این روحانی، مساعد گزارش شده و روند درمانی وی در حال پیگیری است تصریح کرد: روال قانونی پرونده در حال انجام است و پس از حصول نتیجه قطعی و دستگیری متهم و مشخص شدن علت و انگیزه این اقدام، مراتب از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.

منبع : اطلاع رسانی پلیس