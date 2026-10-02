باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، ضمن رصد مستمر شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، نکات زیر را به اطلاع عموم میرساند:
شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دورههایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوکهای ایجادشده در حوزههای سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن میتواند در بازار ارز نمایان شود.
بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دورههای گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصلهها قابلیت تعدیل خواهند داشت.
هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.
در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب میشود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دورههای فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد.
زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخلهای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیتهای اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاههای کارشناسی، تأکید میکند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابیهای حرفهای، دادههای اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ میشود.
بانک مرکزی بهطور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکلگیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران