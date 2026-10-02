اعتراضات دانشجویی در فرانسه که با مطالبه بهبود شرایط آموزشی آغاز شده، روز جمعه نیز ادامه یافت و در برخی مناطق از جمله استراسبورگ به درگیری معترضان با پلیس منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه «BFMTV» گزارش داد بسیج دانشجویان فرانسوی برای مطالبه بهبود شرایط آموزشی که چند روز است ادامه دارد، روز جمعه نیز تداوم یافت و اعتراضات در برخی مناطق این کشور بهطور فزایندهای خشونتآمیز شد.
تنشها بهویژه در شهر استراسبورگ افزایش یافت؛ جایی که اعتراضات مقابل یک دبیرستان پس از عقب رانده شدن معترضان توسط نیروهای امنیتی، به سمت یکی از پردیسهای دانشگاه استراسبورگ کشیده شد.
در جریان این اعتراضات، صدای انفجارهای متعدد مواد آتشبازی موسوم به «خمپارهای» شنیده شد و گزارشها حاکی از آن بود که برای به راه انداختن آتش از بنزین استفاده شده است.
در نزدیکی پردیس دانشگاه نیز درگیریهایی میان معترضان و پلیس رخ داد و نیروهای امنیتی پس از پرتاب مواد آتشبازی، برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کردند.
گزارشها حاکی است حدود ۱۲ نفر از معترضان با لباسهای مشکی در محل حضور داشتند و دانشآموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه نیز در میان جمعیت دیده میشدند.
در پاریس نیز نیروهای آتشنشانی برای مهار آتشسوزیهایی که در ورودی دو مدرسه ایجاد شده بود، وارد عمل شدند.
پلیس منطقه «لوآر» نیز از بازداشت چند نفر خبر داد که اشیای خطرناک از جمله چوب آتشبازی و چکش شکستن شیشه به همراه داشتند.
استاندار منطقه «بوش دو رون» به BFMTV گفت وضعیت در مقایسه با روز گذشته «قابل مقایسه نیست» و تعداد معترضان حاضر در خیابانهای مارسی «بسیار کمتر» شده است.
در مجموع، ۱۱ مدرسه صبح روز جمعه «به درجات مختلف تحت تأثیر» اعتراضات قرار گرفتند و نیروهای پلیس ضدشورش برخی از محاصرهها را برطرف کردند.
«ژاک ویتکوفسکی»، استاندار، گفت ۵۵ دبیرستان صبح جمعه آموزش خود را بهصورت غیرحضوری برگزار کردند.
منطقه «اوورنی-رون-آلپ» برآورد کرده است خسارتهای مرتبط با بسیج دانشجویی طی این اعتراضات به ۲۵ تا ۳۰ میلیون یورو، معادل حدود ۲۸ تا ۳۳ میلیون دلار، رسیده است.
بر اساس گزارشها، طی سه روز ۱۸۰ مورد محاصره و انسداد و ۹۰ مورد حمله به دبیرستانها در این منطقه ثبت شده است.
«ادوارد ژفری»، وزیر آموزش فرانسه، روز پنجشنبه اعلام کرد «کمی بیش از ۴۰۰ مدرسه» روز جمعه تعطیل خواهند بود.
وی به شبکه «فرانس ۲» گفت این مدارس «یا به دلیل تخریب سامانههای حفاظت در برابر آتش یا به دلیل هدف قرار گرفتن عمدی کارکنان» تعطیل خواهند ماند.
ژفری هشدار داد که این جنبش «ماهیت خود را تغییر داده» و «گروههای خشونتطلب آن را به انحراف کشاندهاند».
مقامهای ارشد دولت فرانسه بعدازظهر پنجشنبه نشستی اضطراری برگزار کردند و مدعی شدند اعتراضات دانشجویی بهصورت مخفیانه از سوی حزب سیاسی چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» (LFI) و گروههای مرتبط با آن سازماندهی شده است.
به گزارش BFMTV به نقل از منابع آگاه، مقامهای دولتی همچنین معتقدند موضوع دیگر صرفاً به محاصره دبیرستانها محدود نمیشود، بلکه به «خشونت شهری» تبدیل شده است.
ژفری همچنین به BFMTV گفت در مقطعی از روند اعتراضات دانشجویی، یک هزار و ۲۰۷ دبیرستان با اختلال یا انسداد مواجه شدهاند.
وی افزود بیش از ۱۰۰ مدرسه متحمل خسارت شدید شده و ۶۵ نفر از کارکنان مدارس نیز زخمی شدهاند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد همزمان با تعطیلی دبیرستانها، تمامی استانداریها شامگاه پنجشنبه دستور ممنوعیت برگزاری تظاهرات در نزدیکی مدارس را برای روز جمعه صادر کردند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد همین دستور در تمامی استانها و بخشهای اداری فرانسه اعمال شده است.
چندین سازمان نماینده جنبش دانشجویی، به همراه احزاب چپ و چپ افراطی، در اعتراض به آنچه «سرکوب» پلیس توصیف کردهاند، خواستار برگزاری دور دوم تجمعات اعتراضی در روز ۶ اکتبر شدند.
منبع: آناتولی