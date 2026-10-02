باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نیمه نهایی واترپلو بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف ژاپن رفت که در پایان ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۲۶بر ۱۲ شکست خوردند و از راهیابی به فینال بازماندند.

دیدار رده‌بندی این مسابقات فردا ساعت ۱۱:۵۵ برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان برای کسب مدال برنز مقابل تیم چین که در دیدار نیمه‌نهایی مقابل قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ شکست خورد، به آب خواهد زد.

تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این بازی‌ها، حضور پیدا کرده است.

کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز شامل مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) و سیروس طاهریان (سرپرست) است.