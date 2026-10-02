فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به چابهار، از روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در اسکله شهید بهشتی بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این بازدید با حضور مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع، رحمان شاه‌محمدی مشاور رئیس کل و مدیرکل حراست گمرک ایران، غلامرضا بلوطی‌میرزا ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان و رضا قربانی مدیرکل گمرک چابهار انجام شد و طی آن، روند ورود، تخلیه، بارگیری و انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل گمرک ایران همچنین با حضور در بخش‌های مختلف اسکله شهید بهشتی، در جریان آخرین وضعیت عملیات بندری و گمرکی مرتبط با کالاهای اساسی قرار گرفت و بر تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی، روان‌سازی جریان ورود و خروج کالا و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل گمرک ایران و هیئت همراه با هدف بازدید میدانی از ظرفیت‌ها و روند فعالیت‌های گمرکی وارد چابهار شد.

در این بازدید که مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع و رحمان شاه‌محمدی مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست گمرک ایران حضور دارند، بازدید از گمرکات چابهار و ریمدان از برنامه‌های رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه است.

در بدو ورود، علیرضا نورا فرماندار چابهار، غلامرضا بلوطی‌میرزا ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان و رضا قربانی مدیرکل گمرک چابهار، از رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه استقبال کردند.

منبع گمرکات استان